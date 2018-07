Migranti | Conte scrive alla Ue | cambiare la missione Sophia

Migranti - Diciotti : 2 indagati per violenza privata/ Ultime notizie Trapani : Mattarella in contatto con Conte : Nave Diciotti con a bordo 67 Migranti attracca nel porto di Trapani: si profilano denunce per due Migranti per le presunte aggressioni. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:26:00 GMT)

Nave Diciotti - due Migranti indagati per violenza privata. Mattarella chiama Conte : TRAPANI - Due migranti indagati. E solo per il più lieve dei tre reati ipotizzati nel rapporto presentato alla Procura di Trapani dagli investigatori dello Sco e della squadra Mobile. Nessun arresto. ...

Conte : "Invierò una lettera all'Ue<br>per incalzare l'Europa sulla questione Migranti" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è stato a Bruxelles a prendere parte al vertice della NATO e ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha affrontato alcuni degli argomenti più caldi del momento. In particolare ha annunciato che sta preparando una lettera da inviare alle massime istituzioni europee:"Sto mettendo a punto una lettera diretta Juncker, a Tusk e alle istituzioni europee per incalzare l'Europa ...

Conte : difenderemo la nostra posizione su questione Migranti : Roma – “Da parte dell’Italia, sul tema dell’immigrazione, c’e’ una posizione chiara e risoluta che difenderemo in tutte le sedi”. Cosi’ il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Bruxelles per il vertice Nato. L'articolo Conte: difenderemo la nostra posizione su questione migranti proviene da RomaDailyNews.

Migranti : Conte - lettera alla Ue per attuare decisioni : "Sto mettendo a punto una lettera diretta Juncker, a Tusk e alle istituzioni europee per incalzare l'Europa sull'attuazione di quei principi innovativi sull'immigrazione emersi dal Consiglio europeo". ...

Trump - Conte ha vinto per linea Migranti : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "L'immigrazione è un tema sensibile. Guardate in Italia: Giuseppe ha vinto le elezioni perché ha fatto una politica forte sull'immigrazione". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa a Bruxelles. 12 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Migranti - Conte : da Merkel 'ottima apertura - ora attuare il piano' : Dall'incontro con Angela Merkel è emersa "un'ottima apertura per quanto riguarda l'attuazione delle conclusioni che abbiamo condiviso al Consiglio Europeo" sul tema Migranti. Lo ha detto il presidente ...

Salvini-Seehofer - vertice Migranti a Innsbruck/ Piano-Conte - Ministro : "obiettivi comuni con Germania" : vertice Conte-Salvini sui migranti: riunione Innsbruck con Ministri Ue, incontro con Seehofer. "Col premier linea comune'.

Sui Migranti passa la linea 5 stelle - ma Salvini vuole il contentino : L'attesa è di capire su quali notizie di reato potrà lavorare il pm di Trapani a proposito di quei migranti accusati di gravi intemperanze. Così Diciotti, il pattugliatore della Guardia Costiera che ha raccolto 67 persone dal rimorchiatore civile Vos Thalassa, ha fatto scendere i giri del motore. Arriverà in porto giovedì mattina, anziché nella serata di mercoledì, per dare più tempo alla ...