Aria da stadio in festa per il neo sindaco Brizzi

larena

: Lucrano su tutto! Un altro po', gli fanno pagare anche l'aria che respirano allo stadio... - mr_manuguerra : Lucrano su tutto! Un altro po', gli fanno pagare anche l'aria che respirano allo stadio... - premudy : @Divino_2 Si muovono già aziende specializzate per utilizzare l’aria corporea di #Ronaldo per imbottigliarla e dist… - premudy : @pisto_gol Si muovono già aziende specializzate per utilizzare l’aria corporea di #Ronaldo per imbottigliarla e dis… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Quando qualche giovane mi chiede cosa deve fare per entrare in politica, gli dico: "Guarda cosa ha fatto Ceschi"». Una legittimazione in piena regola. Vice presidente Silvio Salizzoni della Lega, al ...