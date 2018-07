WWE Smackdown 10-07-18 Risultati e Report

WWE Smackdown 3-07-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo al Century Link Center di Omaha e mancano meno di 2 settimane a Extreme Rules 2018. Questa sera, il Team Hell No sarà protagonista dopo la riunificazione dell’ultima settimana; in più, ci sarà la sfida mista tra James Ellsworth e Asuka, mentre il WWE Champion AJ Styles se la vedrà con Aiden English. La puntata pre-Indipendence Day, dopo un recap sulla ...

WWE Smackdown 26-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo alla Citizen Business Bank Arena di Ontario, in Canada, e questa sera avremo il match titolato tra l’US Champion Jeff Hardy e Shinsuke Nakamura! Inoltre, Rusev si preparerà in vista del suo incontro di Extreme Rules con il campione WWE AJ Styles, affrontando Xavier Woods. Da seguire anche il Miz TV, con ospiti speciali i Tag Team Champions, The Bludgeon ...

WWE Smackdown 19-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live, che segue di 48 ore la disputa di Money In The Bank 2018! Quest’oggi ci troviamo nel Huntington Center di Toledo, in Ohio, e stasera avremo il nuovo primo sfidante del WWE Champion AJ Styles, nel Gauntlet Match che vedrà protagonisti Big E, The Miz, Daniel Bryan, Rusev e Samoa Joe. In più, avremo il debutto della Sanity, che sfiderà gli Usos, mentre scopriremo se la ...

WWE Smackdown 12-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo a FedExForum of Memphis, Teenesse, ed è l’ultima fermata prima di Money In The Bank 2018. Questa sera Paige avrà un confronto con le 4 atlete dello show blu che parteciperanno al Ladder Match femminile di domenica, mentre avremo anche la prima volta per 2 match: Daniel Bryan Vs Shelton Benjamin e il campione US Jeff Hardy Vs Shinsuke Nakamura. Dopo che la ...

WWE Smackdown 5-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo all’American Bank Center di Corpus Christi, Texas, e mancano meno di 2 settimane all’appuntamento con Money In The Bank 2018. Stasera, per ordine della GM Paige, avremo la firma del contratto tra il campione WWE AJ Styles e Shinsuke Nakamura, in vista del loro Last Man Standing Match in PPV. Inoltre, assisteremo alla sfida femminile tra ...

WWE Smackdown - ultimo partecipante MITB : E con questa immagine chiudiamo il racconto di questa puntata dello show blu del mondo del wrestling WWE. Samoa Joe vince e si qualifica al Money in the Bank. The prophesy reigns true. @...

WWE Smackdown 29-05-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo in North Carolina, nella PNC Arena di Raleigh. Questa sera, Daniel Bryan e Samoa Joe si giocano l’ultimo posto per andare nel Money In The Bank Ladder Match; chi la spunterà? In più, avremo il 3 Vs 3 tra il New Day e il team composto dal The Bar e da The Miz. Dopo aver visto la grafica degli appuntamenti che ci attendono stasera, nel ring vediamo arrivare ...

WWE Smackdown 22-05-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo nel DCU Center di Worcester, in Massachusetts, e, dopo la vittoria di settimana scorsa, scopriremo quale stipulazione opterà Shinsuke Nakamura nell’incontro di Money In The Bank contro il WWE Champion AJ Styles. A proposito del prossimo PPV, il campione degli Stati Uniti Jeff Hardy e Daniel Bryan si sfideranno per avere la chance di affrontare Samoa Joe ...

WWE Smackdown 15-05-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Ci troviamo sempre nella O2 Arena di Londra e questa sera avremo l’ennesimo incontro tra il campione WWE AJ Styles e Shinsuke Nakamura, con il vincitore che sceglierà la stipulazione del loro incontro di Money In The Bank. Sempre parlando del prossimo PPV, nella sfida tra il New Day e il The Bar, si deciderà il destino di un qualificato al Ladder Match, sempre partendo da ...

WWE Smackdown 8-05-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti alla puntata di WWE Smackdown Live, che segue di 48 ore la disputa di Backlash. Ci troviamo nella Royal Farms Arena di Baltimora, e stasera inizia la Road to Money In The Bank anche per lo show blu, con 2 match di qualificazione: Daniel Bryan Vs Rusev e The Miz Vs Jeff Hardy. In più, da verificare come proseguirà la faida tra il campione WWE AJ Styles e Shinsuke Nakamura. La serata si apre con l’ingresso di PAIGE! ...