“Basta dieta”  Dice addio a palestra e integratori ed ecco come diventa | le foto del

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Jolene Nicole Jones è stata per molto tempo una fanatica del fitness e una bodybuilder professionista. La ragazza, 26 anni, originaria di Kalispell, nel Montana, aveva adattato il suo stile di vita (ed il suo fisico) al mondo del body building. Frullati proteici, diete ferree (spesso a base di carni bianche) e tantissima attività sportiva. Ma quando il suo allenatore le aveva chiesto di perdere altri 14 chili, dopo i 9 già persi, ha scelto di metterci un punto. Jolene non ne poteva più di privazioni, di dieta ferrea e di bibite proteiche nella borsa, così ha deciso di direal suo corpo “perfetto” e ha iniziato a godersi la vita. Su Facebook, la giovane ha pubblicato due scatti a confronto, che sonoti molto popolari in poco tempo: nel primo, appare in ottima forma e con i muscoli in bella vista, nel secondo, invece, è felice e in armonia con il suo corpo. ...