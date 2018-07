Wimbledon – Del Potro trionfa su Simon | ai quarti l’argentino affronterà Nadal

Tennis - Wimbledon : Del Potro ai quarti - Kerber-Ostapenko in semifinale : L'ultimo in ordine di tempo a raggiunge i quarti di finale a Wimbledon è l'argentino Juan Martin Del Potro che ha avuto bisogno di 4 ore e 24 minuti - il più lungo incontro del torneo - per arginare e ...

Wimbledon 2018 : Juan Martin Del Potro supera Gilles Simon e conquista i quarti di finale. L’argentino affronterà Nadal : E’ Juan Martin Del Potro l’ultimo a qualificarsi ai quarti di finale dell’edizione 2018 di Wimbledon. L’argentino ha sconfitto il francese Gilles Simon (n.53 del mondo) con il punteggio di 7-6 7-6 5-7 7-6 in 4 ore e 31 minuti di partita. Un match estremamente lottato tenutosi in due giornate che ha sorriso al n.4 ATP. Sarà dunque il sudamericano ad affrontare nel prossimo turno il n.1 del ranking Rafael Nadal, andando a ...

Diretta/ Wimbledon 2018 Giorgi Serena Williams streaming video e tv : la caduta delle Top 10 : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi affronta oggi Serena Williams nei quarti di finale, che la nostra giocatrice ha raggiunto per la prima volta in uno Slam. A Wimbledon 2018 la situazione che stiamo vivendo nel tabellone femminile è davvero pazzesca: nessuna delle prime dieci teste di serie è arrivata ai quarti, un evento più unico che raro (e infatti non era mai successo in questo torneo) e che ovviamente ...

Wimbledon 2018 oggi (martedì 10 luglio) : orari - programma e ordine delle partite. Come vederle in tv e streaming : oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 apriranno le danze la russa Daria Kasatkina e la tedesca Angelique Kerber. A seguire sfida tra la statunitense Serena Williams, e la nostra Camila Giorgi. Sul Campo numero 1, sempre dalle ore 14.00, prima sfida tra la slovacca Dominika Cibulkova e la lettone Jelena Ostapenko, a seguire ...

Wimbledon 2018/ Diretta Giorgi Serena Williams streaming video e tv - orario della partita (tennis - quarti) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi affronta oggi Serena Williams nei quarti di finale, che la nostra giocatrice ha raggiunto per la prima volta in uno Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 03:30:00 GMT)

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone maschile (9 luglio). Federer - Nadal e Djokovic ai quarti in scioltezza. Del Potro rinviato a domani : Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Non ci sono state grosse sorprese nel tabellone maschile, che ora tornerà in campo mercoledì per i quarti di finale. Non ha avuto alcun problema Roger Federer, in un incontro in cui le cose da segnalare si riducono alle prime palle break concesse dallo svizzero nel torneo e a un warning per una palla lanciata in tribuna nel corso del terzo set, probabilmente irritato dalla combattività del francese ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi - l’erbivora italiana si regala i quarti contro Serena Williams nel torneo delle “stelle cadenti” : E’ proprio il caso di dirlo: “Menomale che Camila c’è!“. Non vuol essere un nuovo inno o la scimmiottatura di uno già noto ma di fatto se questo Wimbledon 2018 ha ancora un interesse particolare per i colori azzurri lo si deve alla 26enne marchigiana. C’era attesa per il suo ottavo di finale contro la russa Ekaterina Makarova (n.35 del mondo), una che di esperienza ne ha da vendere, vantando nel proprio palmarès una ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi : “Contro Serena Williams? Voglio giocare una bella partita. Un momento positivo della mia vita” : Camila Giorgi si è qualificata ai quarti di finale di Wimbledon 2018 e ora affronterà Serena Williams nella sfida della vita. La marchigiana, dopo aver sconfitto la russa Ekaterina Makarova con grande autorevolezza, è chiamata a un’autentica impresa contro la ex numero 1 del mondo: bisognerà gettare il cuore oltre l’ostacolo per provare a tenere testa al fenomeno statunitense, Regina del tennis mondiale che ama l’erba ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone femminile (9 luglio). Disputati gli ottavi di finale - domani Camila Giorgi-Serena Williams : Si sono Disputati gli ottavi di finale del tabellone femminile a Wimbledon: avanza la nostra Camila Giorgi, che batte 6-3 6-4 la russa Ekaterina Makarova e si regala la sfida ai quarti contro la statunitense Serena Williams, numero 25, che supera con un doppio 6-2 la qualificata russa Evgeniya Rodina. Dallo stesso lato del tabellone, la tedesca Julia Goerges, numero 13, batte la croata Donna Vekic per 6-3 6-2 ed ora affronterà l’olandese ...

Wimbledon – Kerber - l’outsider che fa meglio delle big : vittoria stoica contro Bencic : Angelique Kerber, da outsider a prima favorita dopo il crollo delle big: la tennista tedesca supera Bencic e vola ai quarti di Wimbledon Nonostante i discreti risultati raccolti fin qui in stagione, decisamente migliori di quelli ottenuti nel 2017, vero e proprio anno orribile, Angelique Kerber non era accreditata fra le papabili vincitrici di Wimbledon. La tennista tedesca era considerata una outsider di lusso, ma con tante altre colleghe ...

Per 'colpa' di Wimbledon Serena Williams si è persa un momento storico della vita di sua figlia : L'ex n°1 al mondo, in corsa per il suo ottavo titolo a Wimbledon, non ha potuto esserci in uno dei momenti più importanti della vita di Alexis Olympia

Wimbledon 2018 oggi (lunedì 9 luglio) : orari - programma e ordine delle partite. Come vederle in tv e streaming : Lunedì 9 luglio si disputeranno gli ottavi di finale maschili e femminili a Wimbledon 2018. Dopo la domenica di riposo, il quarto turno si giocherà interamente in un giorno. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di ...

Wimbledon 2018/ Diretta Giorgi Makarova streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi affronta gli ottavi di finale nel torneo dello Slam, contro Ekaterina Makarova. In campo anche Federer e Serena Williams(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 02:37:00 GMT)

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi punta ai quarti di finale - Fabio Fognini delude le attese : Domenica di pausa, come da tradizione, in quel di Wimbledon. Sui campi di Church Road la prima settimana è andata in archivio e per il tennis italiano il dato è il seguente: un solo superstite al termine dei primi 6 giorni di incontri. Parliamo di Camila Giorgi. Sei anni dopo la marchigiana torna agli ottavi di finale di questo Slam. Era il 2012 quando la ragazza di Macerata riuscì a raggiungere la seconda settimana dei Championships. In questa ...