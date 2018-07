Olbia | Clooney coinvolto in un incidente stradale | paura e ginocchio contuso

George Clooney al pronto soccorso : incidente con lo scooter vicino a Olbia : L’attore americano George Clooney ha avuto un incidente in Sardegna durante la lavorazione della sua nuova serie tv-evento Comma 22 (titolo originale Catch 22). Il divo di Ocean’s Eleven si trova attualmente in Gallura appunto per le riprese del suo nuovo progetto – di cui è anche regista, attore e produttore esecutivo -, per il quale ha deciso di trasferirsi con tutta la famiglia in Italia finché non saranno finite gli ...

George Clooney - incidente in moto contro un'auto in Sardegna : trasportato al pronto soccorso di Olbia : Preoccupazione per George Clooney, l'attore è stato vittima di un incidente stradale in Sardegna. Immediatamente soccorso, è stato portato al pronto soccorso di...