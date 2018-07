Migranti in soccorso degli anziani | a Genova scatta il piano anti-caldo

Seawatch bloccata a Malta/ Ultime notizie - sequestro nave Ong : “ci è impedito soccorso Migranti” : Migranti, nave Seawatch messa in stato di fermo nei porti di Malta: Ong contro La Valletta, "ci viene impedito di salvare gente. Qui le persone affogano!". Il caso agita ancora l'Ue(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:27:00 GMT)

Migranti - comandante Guardia Costiera : “Risponderemo sempre alle richieste di soccorso” : “Abbiamo risposto sempre, sempre rispondiamo e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso”. Il comandante generale della Guardia Costiera, l’ammiraglio Giovanni Pettorino, in un’intervista all’Ansa, cancella ogni dubbio su quale è e sarà il comportamento dei suoi uomini. “Noi operiamo sulla base della Convenzione di Amburgo per la ricerca ed il soccorso in mare, che è del 1979 ed è nata per episodi ...

Migranti - ministro della Difesa : "Nell'area di soccorso libica deve agire la Libia" : Continua a leggere L'articolo Migranti, ministro della Difesa: "Nell'area di soccorso libica deve agire la Libia" proviene da NewsGo.

Migranti - il soccorso non è solo un principio umanitario. Ma servono norme specifiche : Quando si tratta di salvare una vita umana in pericolo è necessario intervenire. E subito. Questa è la premessa di qualunque discorso, ma sul tema che impegna l’inizio di questa “calda” estate è necessario riflettere cercando di fare chiarezza su quelle che sono le norme interne e internazionali in gioco. La prima domanda che molti si fanno è se sia legittimo impedire l’approdo delle navi dei Migranti nei nostri porti. Qui in “conflitto” ci sono ...

Migranti - archiviata l'inchiesta sulla Ong : «Il soccorso in mare non è reato» : Nessun processo per i volontari della Sea-Watch. Il Gip di Palermo accoglie la richiesta della Procura antimafia: l'assistenza a Migranti in difficoltà è un obbligo previsto dalla legge Minacce e torture in Libia, condannato a dieci anni di carcere l'aguzzino dei Migranti " Msf, stop dopo le minacce: chi e perché vuole fermare i volontari"

Migranti Aquarius - Ordine Malta : noi su Dattilo per dare soccorso : Valencia, , askanews, - "Il Sovrano Ordine di Malta è impegnato nelle attività di soccorso e ha imbarcato sulla nave Dattilo, nella giornata di martedì, una dottoressa e una infermiera, per prestare ...

Migranti - Proactiva : “Dopo accordo con la Libia soccorso in mare non ha regole”. Msf : “Siamo lì perché non c’è l’Europa” : “Dopo l’accordo con la sedicente guardia costiera libica le cose sono cambiate” ed “è cresciuta la violenza”. Messe nel mirino dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e accusate dalle frasi del pm di Catania Carmelo Zuccaro, le ong rispondono e indicano nell’accordo stipulato dal precedente titolare del Viminale Marco Minniti l’origine del caos nel Mediterraneo di questo ultimo periodo. “C’è ...

Immigrazione - la Guardia costiera ha soccorso 500 Migranti diretti in Italia : Se i 629 della Aquarius navigano verso la Spagna, altri massicci sbarchi di migranti sono annunciati in Italia. Oggi la Guardia costiera sta andando a recuperare 500 naufraghi davanti alle coste ...

Caso Migranti - mancano celle frigorifere su navi di soccorso : 12 corpi abbandonati in mare : Il naufragio al largo delle Coste Libiche segnalato da una nave della marina militare Usa che è intervenuta recuperando 41 superstiti e 12 corpi prima di chiedere il trasbordo sulla nave della Ong tedesca Sea watch. Quest'ultima però ha dovuto rinunciare senza l'assegnazione di un porto sicuro dove poterli sbarcare così i corpi sarebbero stati abbandonati in mare.Continua a leggere

Aquarius - Conte : Malta non assicura soccorso umanitario a Migranti : "Ho chiesto al premier maltese che si facesse carico almeno del soccorso umanitario delle persone in difficoltà che si trovano sull'Aquarius. Muscat non ha assicurato però alcun intervento". Lo ...

Migranti : in centinaia al largo della Libia. In soccorso tre motovedette italiane : Inpennata di arrivi. Negli ultimi due giorni sono stati salvati 1100 extracomunitari, più di 600 la scorsa notte.Si rischia un nuovo incidente diplomatico con Malta -