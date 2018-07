Frode per 1 | 2 mln | Corte dei conti condanna una società di Acireale

Temptation Island - bomba giudiziaria sul reality di Mediaset : concorrente indagato per Frode e riciclaggio : Scoppia una grana giudiziaria alla nuova edizione di Temptation Island . Il reality di Mediaset deve ancora cominciare e c'è già il primo guaio con la giustizia per uno dei concorrenti, uno dei ...

Affari d’oro e illeciti con la macellazione della carne : in 17 agli arresti per una Frode da 300 milioni di euro : “Mo’ tolgo tutto”. Francesco Giordano, ritenuto dagli inquirenti uno dei capi del sodalizio criminoso, si sente braccato dalla Guardia di finanza e, intercettato al telefono, confessa al padre di voler cancellare i dati dal pc del suo presunto ufficio e da una chiavetta usb. Giordano è finito in carcere insieme ad altre quattro persone, tra cui due commercialisti, altre 12 sono agli arresti domiciliari mentre per quattro liberi ...

Milano : scoperta Frode Iva da 300 mln in settore carni - 17 arresti : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Ventuno ordinanze di custodia cautelare personale, 17 persone agli arresti, 50 indagate e sequestri per complessivi 60 milioni di euro. E' il bilancio di un'operazione denominata 'The Butchers' e condotta dal gruppo della guardia di finanza di Rho (Milano) che ha scopert

Milano : scoperta Frode Iva da 300 mln in settore carni - 17 arresti : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Ventuno ordinanze di custodia cautelare personale, 17 persone agli arresti, 50 indagate e sequestri per complessivi 60 milioni di euro. E’ il bilancio di un’operazione denominata ‘The Butchers’ e condotta dal gruppo della guardia di finanza di Rho (Milano) che ha scoperto una frode da 300 milioni di euro ai danni dell’Erario. A dare esecuzione ai provvedimenti, emessi dal gip ...

Roma - prodotti congelati non scritti nel menu : ristoratore a processo per Frode : Un asterisco può salvare la vita. O almeno può evitare seccature. Soprattutto nel mondo della ristorazione, dove fra intolleranti di ogni tipo, vegani e food blogger, le polemiche e le proteste sono ...

Benevento - Frode su centri d'accoglienza per migranti : 5 arresti - 36 indagati : Coinvolti un funzionario pubblico, un impiegato del ministero di Giustizia e un appartenente delle forze dell'ordine. Sono accusati di truffa ai danni dello Stato

Napoli - Guardia di Finanza scopre Frode da 150 milioni/ Ultime notizie - 16 misure cautelare e perquisizioni : Napoli, Guardia di Finanza scopre frode da 150 milioni di euro: Ultime notizie, sedici misure cautelari e perquisizioni a tappeto della GDF per contrastare associazione a delinquere(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 13:55:00 GMT)

Dieselgate - fermato il ceo di Audi "Frode e false dichiarazioni" Rupert Stadler sotto accusa : L'amministratore delegato di Audi, Rupert Stadler, e' stato fermato dalle autorita' tedesche nell'ambito dell'inchiesta sul 'Dieselgate', lo scandalo sulla falsificazione delle emissioni di vetture munite di motore diesel. Lo riferisce la procura tedesca Segui su affaritaliani.it

Dieselgate - arrestato CEO di Audi/ Ultime notizie : Rupert Stadler accusato di Frode : Dieselgate, arrestato CEO di Audi Rupert Stadler: è accusato di frode e di aver contribuito alla alla diffusione di false certificazioni. Le Ultime notizie sullo scandalo(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 11:26:00 GMT)

Accusa di Frode per Elisabeth Holmes - la 'Steve Jobs al femminile' : Da esempio di successo della Silicon Valley, dove era stata ribattezzata "la Steve Job al femminile", al rischio di una condanna sino a 20 anni. E' la parabola di Elisabeth Holmes, 34 anni, fondatrice ...

Dieselgate - indagato il numero uno di Audi : “Frode e emissione di certificati falsi”. Perquisizioni a casa e negli uffici : Un altro tassello si aggiunge nelle inchieste sul Dieselgate, lo scandalo dei dati falsati sulle emissioni dei veicoli diesel che ha coinvolto Volkswagen. Dopo le ultime Perquisizioni in Germania negli uffici di Bmw, ora tocca a un altro marchio di Volkswagen: il numero uno di Audi, Rupert Stadler, è indagato insieme ad altri esponenti del consiglio di amministrazione della società dalla Procura di Monaco II. Lunedì 11 giugno, fanno sapere gli ...

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una Frode fiscale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’attività investigativa, coordinata da Orietta Canova, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Vicenza, è stata svolta dai finanzieri, che hanno scoperto un ingegnoso sistema di frode all’IVA perpetrato mediante la sistematica annotazione di fatture soggettivamente ines

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una Frode fiscale : Vicenza, 25 mag. (AdnKronos) - le Fiamme Gialle della Tenenza di Schio, in esecuzione di un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Massimo Gerace, hanno sequestrato ulteriori disponibilità finanziarie nonché quote societarie del valore di oltre 100.000 euro nei confronti di uno dei r

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una Frode fiscale : Vicenza, 25 mag. (AdnKronos) – le Fiamme Gialle della Tenenza di Schio, in esecuzione di un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Massimo Gerace, hanno sequestrato ulteriori disponibilità finanziarie nonché quote societarie del valore di oltre 100.000 euro nei confronti di uno dei responsabili di una significativa frode all’Imposta sul Valore Aggiunto perpetrata a vantaggio di una società operante nel trasporto di ...