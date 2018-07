Cristiano Ronaldo-Juventus | pose sexy e cene con amici | CR7 se la spassa i Grecia mentre

Cristiano Ronaldo vuole la Juve - martedì la svolta : Ormai tutti gli indizi portano in una unica direzione: Cristiano Ronaldo è sempre più vicino a diventare un giocatore della Juventus. Il giorno decisivo potrebbe essere martedì, quando è in programma ...

Juventus - cresce l'attesa a Torino per lo sbarco di Cristiano Ronaldo : Domani al via la stagione 2018-2019 della Juventus con il primo giorno di ritiro nel nuovo centro sportivo della Continassa , adiacente allo Stadium, e la presentazione di Emre Can , ma i pensieri di ...

Juve - l'ex medico sociale Tencone : 'Cristiano Ronaldo ha dedizione assoluta per il lavoro' : Fabrizio Tencone , responsabile dell'area medica della Juventus dal 2013 al 2017, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport su Ronaldo : 'Come sembra a tutti sembra più giovane. Ha avuto pochi infortuni, quindi questo dal punto di vista medico-sportivo è importante. Quello che io conosco di lui, è che lui ha una ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : domani incontro decisivo tra Mendes e Perez - poi l'annuncio.. : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Ultime notizie: domani incontro decisivo tra l'agente Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, poi l'annuncio e la presentazione...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 21:06:00 GMT)

Juventus pronta a ripartire - aspettando Cristiano Ronaldo : TORINO - Mentre i tifosi sono concentrati sul sogno CR7 , la Juventus si prepara a iniziare la stagione. Sono finite le vacanze per i bianconeri, fatta eccezione ovviamente per coloro che sono stati, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Presentazione in grande stile dopo l’arrivo in Italia : ecco quando potrebbe essere : Cristiano Ronaldo a Torino la prossima settimana? Si pensa ad una Presentazione in grande stile a Torino Ancora nessuna novità sul fronte Cristiano Ronaldo-Juventus: l’annuncio attesissimo da tutti i tifosi bianconeri tarda ad arrivare ma sembra sia solo questione di giorni ormai. Se nelle ultime ore si è pensato che il calciatore portoghese potesse essere annunciato come giocatore del club torinese martedì, o che addirittura potesse ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - ecco la data dell’annuncio : tutto organizzato nei dettagli per il colpo del secolo : Juventus-Cristiano Ronaldo, tutti i dettagli dell’accordo. I bianconeri sono pronti a mettere ‘nero su bianco’ per il colpo del secolo, ecco gli ultimi aggiornamenti di CalcioWeb, i retroscena ed il punto della situazione. Ormai sciolti gli ultimi dubbi, Cristiano Ronaldo sarà un calciatore della Juventus. Il rapporto tra il portoghese ed il Real Madrid era difficile già da qualche mese ma nelle ultime ore è arrivata la ...

Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus : il no all'offerta da 100 milioni all'anno : Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus. E soprattutto vuole continuare a giocare ad alti livelli ancora un po', per poi chiudere la carriera negli Stati Uniti, magari fra qualche anno. Per questo ...

Cristiano Ronaldo : alla scoperta di Madeira - l'isola dove è nato il mito CR7 : Più che una pista, è nella lista degli atterraggi da brividi del mondo. Una sorta di ammaraggio, biglietto da visita di un posto fuori dal comune. L'atterraggio sull'isola di Madeira Guarda tutti i ...

Il Museo di Cristiano Ronaldo : la cassaforte dei suoi ricordi. TUTTE LE FOTO : Dai palloni portati a casa dopo ogni tripletta alle maglie storiche: il Museo dedicato al campione portoghese è un patrimonio di ricordi, trofei individuali e di squadra. Ecco le immagini più belle

Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino attende… Cristiano Ronaldo [FOTO] : 1/12 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : cosa sappiamo finora : Un rincorrersi di voci. Tra chi l'aveva già visto a Torino e la maglietta col numero 7 già in vendita in via non ufficiale. Psicosi Cristiano Ronaldo, con il colpo del secolo per cui continua a ...

Cristiano Ronaldo rifiuta 200 milioni dalla Cina : Si arricchisce di un nuovo tassello la telenovela legata al futuro del campionissimo del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Secondo un'indiscrezione proveniente dall'autorevole quotidiano sportivo spagnolo "Marca" infatti, da sempre molto vicino alle vicende dei blancos, Cr7 avrebbe cordialmente rifiutato una faraonica offerta proveniente dalla Cina, più precisamente dal Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro. Marca riporta un contratto ...

Cristiano Ronaldo - no alla Cina : vuole solo la Juventus : CR7 rifiuta la proposta cinese da 200 milioni di euro per due anni: è un altro segnale di come il portoghese abbia già dato la sua parola alla Vecchia Signora