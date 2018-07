Alpinista precipita e muore sul Castore

Monte Rosa - Alpinista precipita e muore : 14.31 Gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano hanno recuperato in elicottero il corpo senza vita di un alpinista, ancora non identificato, precipitato sul Castore, Monte Rosa, per circa 600metri lungo la parete ovest. Il medico dell'equipaggio ha constatato il decesso dell'uomo. Il corpo dell'alpinista sarà affidato al Soccorso alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di polizia giudiziaria.

Cervino - precipita sul versante svizzero : morto Alpinista/ Ultime notizie : non ancora identificato - è giallo : Cervino, precipita sul versante svizzero: morto alpinista ma è giallo sulla sua identità. Dopo due giorni nessuno ne ha denunciato la scomparsa, la ricostruzione dei soccorritori.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:08:00 GMT)

Cervino : precipita sul versante svizzero - morto Alpinista : Un alpinista è precipitato per 500 metri sul versante svizzero del Cervino, ed ha perso la vita: lo ha reso noto la polizia cantonale del Vallese. La vittima procedeva lungo la via normale svizzera quando è precipitata dalla cresta Hornli, a 3.800 metri di quota. E’ stato un alpinista a lanciare l’allarme, dopo avere assistito all’incidente. L'articolo Cervino: precipita sul versante svizzero, morto alpinista sembra essere il ...

Incidenti montagna - precipita sul Cervino : muore un Alpinista : Un alpinista moldavo è morto sulla via normale del Cervino dopo essere precipitato in un canalone sotto il Colle del Leone (3.581 metri di quota). Il suo corpo è stato recuperato oggi in elicottero dalle guide del soccorso alpino valdostani e dai finanzieri del Sagf di Cervinia. L’uomo era partito martedì scorso per la salita alla Gran Becca, nonostante le condizioni non fossero ancora favorevoli a causa della presenza di molta ...

Incidenti montagna : Alpinista precipita da una cresta sul Cervino : Un alpinista enti montagna: alpinista precipita da cresta su Cervino è morto dopo essere precipitato dalla cresta Furggen, a 3.800 metri di quota, sul versante svizzero del Cervino. L’incidente è accaduto ieri. L’uomo (non si tratta di un italiano, secondo quanto appreso dall’ANSA) stava procedendo in quota con altri due alpinisti che, benché fossero legati a lui, non sono riusciti a trattenerlo durante la caduta. Le autorità ...

Incidenti in Montagna : sciAlpinista precipita da ghiacciaio nel Cuneese - morto : Incidente sulle montagne del Cuneese: uno scialpinista ha perso la vita mentre stava partecipando ad un’escursione sul monte Gelas, nelle Alpi Marittime. L’uomo è precipitato nel canalone di un ghiacciaio. La salma è stata recuperata dal 118 e portata ad Entracque. L'articolo Incidenti in Montagna: scialpinista precipita da ghiacciaio nel Cuneese, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Aosta - precipita durante una scalata : Alpinista morto sulla Grivola : Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola Continua a leggere L'articolo Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola proviene da NewsGo.

Aosta - Alpinista precipita per 400 metri e muore : la tragedia sotto gli occhi della figlia : La vittima, un uomo di 61 anni di Como, è precipitata per alcune centinaia di metri. L'incidente si è verificato a circa tremila metri di quota. Ad assistere alla scena e a dare subito l'allarme è stata la figlia che scalava insieme a lui. Secondo quanto riferito ai soccorritori, padre e figlia avevano scalato la parete nel corso della notte.Continua a leggere