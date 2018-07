Acerbi alla Lazio Calciomercato | accordo trovato | oggi o domani la firma | martedi le

Acerbi alla Lazio - è fatta : i dettagli economici dell’affare : Francesco Acerbi è un nuovo calciatore della Lazio, arriva dal Sassuolo, visite e firma nella prossima settimana: i dettagli Dopo una lunga trattativa ed un tira e molla tra Sassuolo e Lazio, Francesco Acerbi sarà un calciatore laziale, l’accordo è finalmente arrivato tra i due club. Inzaghi avrà il centrale a disposizione, innesto importante per il dopo de Vrij. Le visite mediche per il calciatore ex Milan sono state fissate per la ...