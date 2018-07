Ginnastica | Europei 2018 | sorteggiate suddivisioni e ordini di rotazione L’Italia

Ginnastica - Europei 2018 : tutte le convocazioni. Assente Mustafina - tornano Komova e Steingruber. Downie rinuncia - parata di Campionesse : La UEG ha pubblicato il listone con le convocazioni provvisorie per gli Europei 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). Abbiamo già parlato dell’Italia e abbiamo analizzato le chiamate azzurre per la rassegna continentale, vediamo com’è la situazione degli altri Paesi in vista di uno degli appuntamenti più importanti della ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia vola verso Glasgow - il miglior quintetto possibile. Mori capitana - Meneghini torna - Maggio al top : I nomi sono provvisori e come sempre bisogna aspettare fino all’ultimo minuto perché le possibili sostituzioni sono sempre dietro l’angolo ma intanto inizia a delinearsi l’Italia che vedremo agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). La rassegna continentale è stata spostata in piena estate all’interno dei neonati European ...

Ginnastica - Europei 2018 : le convocate provvisorie dell’Italia. Mori capitana - torna Meneghini : il quintetto per Glasgow : Manca meno di un mese agli Europei 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile) all’interno della cornice degli European Championships, nuova competizione multisportiva. La UEG ha diffuso la lista delle partecipanti alla rassegna continentale: come sempre si tratta di nominativi provvisori che potranno essere modificati dai Commissari Tecnici fino a ...

Ginnastica - l’Italia punta a Mediterraneo ed Europei. Le azzurre in corsa dopo Torino : tra ritorni - conferme e difficoltà : La stagione della Ginnastica artistica è entrata nel vivo, l’estate è ormai alle porte e finalmente si inizia a fare sul serio. Il calendario rivoluzionato ci ha privato degli Europei in primavera e dunque si sono vissuti lunghi mesi di attesa in vista delle grandi gare internazionali che tra l’altro daranno il via al biennio verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La terza tappa della Serie A, che si è svolta sabato al PalaVela di Torino, ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : terza tappa in DIRETTA. Brixia per lo scudetto - Italia verso gli Europei : tutte le big in pedana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ultima giornata di campionato al PalaVela di Torino, oggi si assegneranno gli scudetti e si definirà anche la composizione dei campionati per la prossima stagione. Si preannuncia grande spettacolo anche perché questa sarà l’ultima gara prima dei Giochi del Mediterraneo e potrebbe anche essere importante in vista degli Europei, ...

Ginnastica - Serie A 2018 : ultima tappa a Torino - Brixia per lo scudetto - tutte le stelle in gara. Italia verso Mediterraneo ed Europei : La Serie A 2018 di Ginnastica artistica giunge al capolinea con la disputa dell’ultima tappa: al PalaVela di Torino tutti in pedana per l’atto conclusivo del massimo campionato Italiano a squadre. Sabato 9 giugno verranno assegnati gli scudetti e si definirà la composizione delle varie Serie della prossima stagione quando le competizioni saranno fortunatamente più snelle e compatte per aumentare lo spettacolo. La Brixia Brescia è ...

Ginnastica - l’Italia si lancia verso Giochi del Mediterraneo ed Europei! Azzurre in lotta per la convocazione - Serie A decisiva sabato? : Sabato 9 giugno si disputerà la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica: al PalaVela di Torino si assegneranno gli scudetti e si definirà la composizione dei campionati per la prossima stagione agonistica. Tutto è pronto per la scontata festa della Brixia Brescia ma le ginnaste iniziano a guardare con più interesse ai grandi eventi in programma nell’imminente futuro visto che mancano un paio di settimane ai Giochi del ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia da sballo - le migliori Farfalle di sempre. Un vagone di medaglie e la ciliegina d’oro : L’Italia si conferma una delle grandi potenze internazionali della Ginnastica ritmica e ribadisce la propria caratura anche in occasione degli Europei che si sono svolti a Guadalajara (Spagna) nel weekend. Le Farfalle sono semplicemente state strepitose nel corso dell’intero fine settimana e hanno confezionato la migliore rassegna continentale nella storia: un oro e due argenti, impresa che in 40 anni e in 34 edizioni non era mai ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : trionfo di Arina Averina - sconfitta la gemella Dina! Solita doppietta russa - Baldassarri settima : Arina Averina si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale di Ginnastica ritmica. La russa è riuscita nell’impresa di sconfiggere la gemella Dina, invertendo così le posizioni rispetto ai Mondiali dell’anno scorso. La 19enne si è scatenata tra cerchio (20.950) e palla (20.200), contenendo poi bene a clavette (19.400) e nastro (18.700) per un totale di 79.250. Arina ha così rifilato un punto e mezzo di ...

Ginnastica : oro azzurro a Europei ritmica : ANSA , GUADALAJARA , SPAGNA , , 3 GIU Nuova impresa delleazzurre della Ginnastica ritmica. Le Farfalle di EmanuelaMaccarani, campionesse del mondo in carica nei 5 Cerchi, hannoconquistato la medaglia d'oro anche agli Europei, esibendosisulle note del Lago dei Cigni. Alessia Maurelli, MartinaCentofanti, Anna Basta, Letizia Cicconcelli, ...

Ginnastica - Europei ritmica; le Farfalle si confermano : medaglia d'oro con i 5 cerchi : GUADALAJARA - Le Farfalle azzurre confermano la loro supremazia nell'esercizio con i 5 cerchi. Le campionesse del mondo in carica, allenate da Emanuela Maccarani, coadiuvata in Spagna da Valentina Rovetta e Federica Bagnera, conquistano il titolo continentale. L'aviere del gruppo Sportivo di Vigna di Valle, ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia insaziabile! Farfalle Cannibali : argento nel misto - arriva la terza medaglia : L’Italia è letteralmente insaziabile agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica e conquista anche la medaglia d’argento con le tre palle e due funi. Dopo essersi laureate Campionesse d’Europa con i cinque cerchi, le Farfalle completano il pomeriggio da sogno a Guadalajara (Spagna) e guadagnano il secondo gradino del podio dopo un ottimo esercizio misto premiato con un complessivo 22.350 (13.8 per le difficoltà). Le ragazze di ...

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : Finali di Specialità - Italia a caccia di altre medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica (domenica 3 giugno). A Guadalajara (Spagna) si conclude la rassegna continentale con le Finali di Specialità riservate alle squadre seniores e con il concorso generale individuale seniores. L’Italia, dopo l’argento conquistato nel concorso generale, va a caccia di nuove medaglie nelle prove non olimpiche: le Farfalle si cimenteranno con i cinque cerchi ...

Ginnastica ritmica - agli Europei le Farfalle azzurre sono d'argento : Bravissime come sempre ma ancora una volta costrette ad inchinarsi alle maestre russe. Le Farfalle della Ginnastica ritmica italiana, agli Europei di Guadaljara, in Spagna, si mettono al collo un ...