Selvaggia Lucarelli contro Rolling Stone | Mai visto ambiente così tossico

Rolling Stone - il manifesto anti-Salvini? Selvaggia Lucarelli demolisce la rivista : 'Perché dovreste tacere' : 'Sono stata tre mesi a Rolling Stone e francamente un appello per una società aperta, libera e moderna me lo sarei aspettato più da Erdogan che dal mondo Rolling Stone Italia ', scrive la giornalista.

Fabrizio Corona - nuovo affondo a Mario Orfeo e Selvaggia Lucarelli/ “Showgirl prestata alla critica…” : Fabrizio Corona, nuovo affondo a Mario Orfeo e Selvaggia Lucarelli dopo le difese del direttore generale della Rai: “Showgirl prestata alla critica…”.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:10:00 GMT)

Mario Orfeo contro Massimo Giletti/ Il dg solidale con Selvaggia Lucarelli sul caso Corona : "è volto noto Rai" : Una delle domande calde durante la presentazione dei palinsesti Rai ha riguardato l'arrivo di Fabio Fazio e la partenza di Massimo Giletti e la risposta di Orfeo lascia tutti senza parole(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:05:00 GMT)

Massimo Giletti sbotta dopo Non è l'Arena : «Selvaggia Lucarelli ha detto una bugia su Corona» : FUNWEEK.IT - Continuano le stoccate via social e non solo tra Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona e Massimo Giletti: d'altronde era chiaro che la puntata conclusiva di Non è l'Arena era destinata a ...

Luigi Favoloso battuta pesante su Selvaggia Lucarelli : Il botta e risposta a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona dopo la puntata speciale di Non è l’Arena ha tenuto banco sui social per diversi giorni e ad animare la discussione ci ha pensato anche Luigi Favoloso che non si è schierato né da una parte né dall’altra ma ha asfaltato entrambi i personaggi. In una IG Story oramai virale, infatti, il fidanzato di Nina Moric ha espresso la sua opinione sul re dei paparazzi, ex marito della ...

Massimo Giletti/ "Fabrizio Corona? Ragazzo intelligente ma bipolare. Selvaggia Lucarelli? Ha detto una bugia" : Massimo Giletti è stato intervistato a La Zanzara su Radio 24: "Fabrizio Corona a Non è l'Arena? Lui è andato ovunque" e lancia una fracciatina a Selvaggia Lucarelli(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 20:00:00 GMT)

'Che un meteorite vi colpisca' : Luigi Favoloso - post contro Corona e Selvaggia Lucarelli : Durante una puntata di Non è l'arena, il programma condotto da Massimo Giletti, Fabrizio Corona, intervistato dal presentatore, ha manifestato il proprio dissenso nei confronti di Selvaggia Lucarelli, mettendo in dubbio che la donna sia una giornalista. In diversi momenti della puntata, Giletti ha redarguito il Re dei Paparazzi minacciando di lasciare la conduzione qualora non avesse abbassato i toni della conversazione. Corona, infatti, non si ...

Luigi Favoloso contro Corona e Selvaggia Lucarelli : ecco cosa pensa della lite : Luigi Favoloso commenta la lite tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli: tutto quello che pensa l’ex concorrente del GF dei due rivali Sulla diatriba che in questi giorni ha coinvolto Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona ha voluto dire la sua nelle ultime ore anche Luigi Favoloso. Come molti probabilmente già sanno, infatti, i rapporti tra […] L'articolo Luigi Favoloso contro Corona e Selvaggia Lucarelli: ecco cosa pensa della ...

Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli/ Maurizio Costanzo : "Andrebbe curato - è uno sciagurato" : Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli: Maurizio Costanzo commenta quanto accaduto a Non è l'arena schierandosi contro l'atteggiamento dell'ex re dei paparazzi.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:13:00 GMT)

Maurizio Costanzo e Selvaggia Lucarelli ancora contro Fabrizio Corona : Fabrizio Corona contestato da Maurizio Costanzo e Selvaggia Lucarelli L’intervista di Fabrizio Corona a Non è L’Arena continua a far discutere. In queste ore l’ex re dei paparazzi, che ha lanciato più di una frecciata social a Selvaggia Lucarelli, è stato criticato anche da Maurizio Costanzo sulle pagine di Leggo. Il marito di Maria De Filippi ha ammesso di non provare antipatia per Fabrizio Corona ma di ritenere il compagno ...

Fabrizio Corona senza freni : altra frecciatina social a Selvaggia Lucarelli : Fabrizio Corona ancora contro Selvaggia Lucarelli: l’ex re dei paparazzi lanci un’altra frecciatina alla blogger Continua lo scontro social tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli. Su Instagram prima e a Non è l’Arena poi, infatti, l’ex re dei paparazzi in questi giorni ha di nuovo attaccato la blogger che, di contro, non si è certo […] L'articolo Fabrizio Corona senza freni: altra frecciatina social a Selvaggia ...

Non è l'Arena/ Video - Fabrizio Corona senza freni : domani la risposta di Selvaggia Lucarelli : Ultima puntata per Non è l'Arena, che si riserva alla fine il "dulcis" Fabrizio Corona. Da imputato, Corona ne ha per tutti, Don Mazzi e Lucarelli in primis.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 21:44:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli replica a Fabrizio Corona e rimprovera Massimo Giletti : Il lungo intervento di Fabrizio Corona ieri sera a Non è l'arena su La7 sta lasciando inevitabilmente strascichi su più fronti, dalle dure critiche dell'ex re dei paparazzi contro Don Antonio Mazzi all'attacco contro la giornalista Selvaggia Lucarelli, invitata dallo stesso Corona nella trasmissione di Massimo Giletti per un confronto con tanto di respinta.Corona, che ha apostrofato la Lucarelli come una "non giornalista", non le ha ...

Corona “sputtana” Giletti : Fabrizio pubblica la conversazione WhatsApp con il conduttore - Selvaggia Lucarelli fa il resto : Giletti scrive a Corona su WhatsApp, Fabrizio pubblica la conversazione ‘incastrando’ il presentatore: l’opinione di Selvaggia Lucarelli a riguardo Fabrizio Corona è stato ospite ieri a ‘Non è L’Arena‘. Il programma di Massimo Giletti, in onda su La7, ha registrato dati d’ascolto da record grazie al protagonista della puntata. Gli attacchi dell’ex re dei paparazzi a Selvaggia Lucarelli, Giampiero ...