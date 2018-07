Parma | adesso è ufficiale | ecco i deferimenti per Calaiò e per il club | pubblicate le

sportfair

: @dr_A23 AHAHAHAHAH l'ho incontrato a Parma dal benzinaio, adesso ritorno e gli faccio leggere il tuo tweet:) - mazzonianna1 : @dr_A23 AHAHAHAHAH l'ho incontrato a Parma dal benzinaio, adesso ritorno e gli faccio leggere il tuo tweet:) - ProfidiAndrea : Clamoroso #BrunoAlves: torna ?? in #SerieA a 36 anni, ha già fatto le visite mediche. Dopo l'addio al #Cagliari la… - SGiandonato : #Parma abbraccia #Tucum. Adesso direzione #ReggioEmilia per la 11° tappa del #TucumTour — in Parma -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il calciatore delEmanuele, deferita anche la società Il Procuratore Federale, “esaminati gli atti dell’indagine disciplinare esperita in relazione alla gara Spezia-dello scorso 18 maggio, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il calciatore delEmanueleper la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara Spezia-del 18 maggio, valevole per il Campionato Professionistico di Serie B 2017/2018, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, tentando di ottenere un minor impegno agonistico da parte dei calciatori dello Spezia Calcio, Filippo De Col e Claudio Terzi, per assicurare alla propria squadra il risultato favorevole dell’incontro, e, in particolare, ...