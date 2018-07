Summer Trends 2018 | ecco le mete dell’estate | l’Italia si posiziona in vetta alla

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018) eDreams rende noti i risultati della ricerca: gli italiani in partenza saranno il 13% in più rispetto allo scorso anno e scelgono per le proprie vacanze estive il Bel Paese, con il Sud e le Isole:riconferma così la sua presenza e ottiene i primi posti nella classifica dell’agenzia di viaggi online leader in Europa. Seguono New York City, Ibiza, Barcellona, Londra e Parigi, mentre tra lealternative individuate da eDreams ci sono alcune città di Portogallo, Grecia e Spagna. I dati della ricercasi basano sulle prenotazioni dei turisti italiani effettuate nei primi mesi dell’anno sul sito web e sull’app eDreams, per soggiorni tra giugno e settembre. Nelle prime due posizioni della Top 10 si classificano Palermo e Catania. In particolare, il capoluogo siciliano registra una crescita del +46% delle prenotazioni rispetto allo scorso ...