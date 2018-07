Violento temporale nel Torinese | uomo annega in sottopasso | le ultime parole | “ho paura

Violento temporale nel Torinese - uomo annega in sottopasso : “Quello che è successo non si poteva prevedere” : “E’ stata una nottata tragica, studieremo soluzioni alternative per evitare che si possano ripetere episodi del genere anche se quello che è successo non si poteva prevedere. Le pompe d’aspirazione sono entrate regolarmente in funzione ma la quantità d’acqua era enorme e alcuni detriti hanno ridotto il funzionamento dell’impianto“: lo ha dichiarato il sindaco di Rivarolo Canavese, Alberto Rostagno, in ...

Tragedia nel Torinese : Violento temporale allaga sottopasso - uomo muore annegato : Un uomo è morto nella notte nel sottopassaggio della ferrovia Canavesana tra Feletto e Rivarolo, nel Torinese. Guido Zabena, operaio 51enne residente a Favria, stava tornando a casa dopo il lavoro, ed è rimasto bloccato con la propria Fiat Punto nel sottopasso, morendo annegato. In quel momento, alle 2 di notte, sulla zona si stava abbattendo un violento temporale: il sottopassaggio si è rapidamente allagato senza dare la possibilità ...

Maltempo al Sud - paura nello Stretto di Messina : enorme tornado intorno al Pilone di Punta Faro - nuovo Violento temporale in formazione [FOTO] : 1/8 Foto di Riccardo Arena Trazzi ...

Maltempo in Calabria e Sicilia : Violento temporale nello Stretto - allagamenti a Reggio e Messina [GALLERY] : 1/8 Reggio Calabria ...

Maltempo Puglia : Violento temporale sul Gargano - evacuato campeggio a Rodi : I forti temporali della notte hanno creato notevoli disagi in diverse zone del Gargano: il nubifragio che ha interessato parte della provincia di Foggia ha creato problemi di viabilità e allagamenti. Tra le zone più colpite quella di Rodi Garganico e di Lido del Sole, dove le abbondanti precipitazioni hanno causato allagamenti e problemi ad un campeggio che è stato evacuato. Numerose le chiamate e le richieste di intervento giunte ai vigili del ...

BARI - BOMBA D'ACQUA E Violento TEMPORALE/ Video - maltempo : allagata tendopoli davanti a Palagiustizia : BARI, BOMBA d’acqua e VIOLENTO TEMPORALE, Video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:09:00 GMT)

Violento temporale a Bari e acqua nelle tende : dovevano sostituire il tribunale a rischio crollo : Situazione paradossale nel capoluogo pugliese, dove le udienze erano state spostate all'ingresso del palazzo (non più agibile) in una tendopoli ora completamente allagata a causa di un temporale che si è abbattuto sulla città. "Condizioni inaccettabili" dice il consigliere di opposizione Irma Melini.Continua a leggere

Maltempo : Violento temporale in Oltrepo’ Pavese : Un violento temporale, con pioggia e grandine, ha interessato oggi pomeriggio l’Oltrepo’ Pavese, tra i comuni di Casteggio (Pavia), Borgo Priolo (Pavia) e Torrazza Coste (Pavia). In pratica si e’ trattato di una vera e propria “bomba d’acqua”, durata alcuni minuti. Diversi alberi sono stati sradicati, a causa anche delle forti raffiche di vento. Alcune strade sono state allagate dalla pioggia battente. Danni ...

Maltempo Pavia : Violento temporale - acqua e grandine : Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio su Pavia e sui comuni più vicini al capoluogo. A partire dalle 18 è iniziata a scendere sulla città acqua mescolata a grandine, allagando strade, cantine e garage. Il centralino della caserma dei vigili del fuoco è stato tempestato di chiamate. Fortunatamente non si registrano al momento incidenti. Il traffico però è risultato fortemente rallentato: in entrata e in uscita dalla città si ...

Maltempo - Violento temporale in Vallagarina : Rovereto allagata : Forte Maltempo in Nord Italia, dove le intense piogge stanno causando danni e disagi. In particolare la Vallagarina è stata colpita da un violento temporale con una forte grandinata che ha colpito diverse zone. Allagamenti a Rovereto, dove l’acqua ha invaso le vie intasando i tombini del riflusso. Al momento non si hanno notizie di danni a edifici o persone. Disagio per la viabilità e per gli allagamenti di scantinati e garage. Allagato il ...