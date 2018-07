Mondiali della bellezza | colombiane contro inglesi Chi preferite?

Mondiali - il portiere della Russia : “come ho fatto a parare i due rigori? È stata fortuna” : “Come ho fatto a parare i due rigori? È stata fortuna”. Così il portiere russo Igor Akinfeev, commentando le due parate sui tiri dal dischetto rigori nella partita contro la Spagna che hanno determinato la vittoria della nazionale di casa sulle Furie Rosse. Il portiere ha sottolineato che la vittoria non è solo merito suo ma dell’intera squadra: “È stata una grandissima performance di tutta la nazionale – ha ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : tutti i gruppi della seconda fase in Europa : Sono terminati ieri tutti i raggruppamenti della prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 nell’area europea. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i gruppi che vedremo nella seconda fase Ricordiamo che, nelle seconde sei partite, ci si portano dietro i punteggi conseguiti nella prima, e per tale ragione riporteremo qui anche le classifiche da cui, a settembre, si ripartirà. Qualificazioni EUROPEE AI Mondiali 2019 GRUPPO ...

Mondiali : l’avventura di Adam Nawalka sulla panchina della Polonia si è conclusa : Si è conclusa dopo cinque anni l’avventura di Adam Nawalka sulla panchina della Polonia. La Federcalcio guidata da Zbigniew Boniek ha annunciato il divorzio con il commissario tecnico, reduce dal fallimento ai Mondiali di Russia, dove Lewandowski e compagni sono stati eliminati nella fase a gironi.L'articolo Mondiali: l’avventura di Adam Nawalka sulla panchina della Polonia si è conclusa sembra essere il primo su CalcioWeb.

LIVE Svezia-Svizzera - Mondiali 2018 in DIRETTA : occasione della vita per entrambe le squadre - in palio i quarti di finale : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Svezia-Svizzera Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Svezia-Svizzera: vanno ad esaurirsi gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio. La giornata di oggi infatti andrà a delineare la griglia dei quarti di finale. Saranno di fronte la Svezia, che ha vinto il Girone F davanti al Messico, e la Svizzera, che è giunta seconda alle spalle del Brasile nel Girone E. La sfida si giocherà a San ...

Mondiali 2018 - il trionfo della Croazia è crollato da 12 a 6 : ROMA - La vittoria sofferta contro la Danimarca ha spianato la strada della Croazia verso la finale dei Mondiali, visti anche gli incroci previsti dal tabellone. La nazionale di Zlatko Dalic ...

Video/ Brasile Messico - 2-0 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - ottavi - : Video Brasile Messico , risultato finale 2-0, : gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Seleçao si qualifica con Neymar e Firmino.

Video/ Belgio Giappone (3-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - ottavi) : Video Belgio Giappone (risultato finale 3-2): gli highlights e i gol della partita ai Mondiali 2018. Clamorosa vittoria dei Diavoli Rossi, che si qualificano con una rete al 94' minuto.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 03:03:00 GMT)

PAGELLE / Belgio Giappone (3-2) : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi) : PAGELLE Belgio Giappone (3-2): i voti della partita dei Mondiali 2018. Clamorosa rimonta dei Diavoli Rossi che, sotto di due gol, si qualificano ai quarti con una rete al 94' minuto(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Pagelle/ Belgio Giappone : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi - primo tempo) : Pagelle Belgio Giappone: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti in campo per la partita che si è giocata per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:57:00 GMT)

Mondiali - nemmeno le ballerine del Bolshoi possono perdersi la partita della Russia : Hanno l'onore di esibirsi in un autentico tempio del balletto classico, il teatro Bolshoi. Ma almeno per qualche istante l'attenzione delle ballerine era rivolta a un altro palcoscenico, lo Stadio ...

Mondiali - il Ct della Colombia : “James non è grave - nel caso pronto Muriel” : Il ct della Colombia, Jose Pekerman, ha dichiarato che il centrocampista James Rodriguez non ha riportato un grave infortunio e spera di averlo a disposizione per la partita contro l’Inghilterra, ottavi di finale della Coppa del Mondo. “Abbiamo avuto buone notizie dopo gli esami medici e la risonanza magnetica, sappiamo che non ha avuto un grave infortunio”, ha detto ai giornalisti Pekerman. “Abbiamo ancora un ...

Mondiali - il Ct della Svizzera : “affamati come i nostri tifosi” : “Ci siamo messi nei guai durante le prime tre partite disputate qui, in Russia, ma domani vogliamo cambiare e controllare il gioco fin dal fischio d’inizio: saremo affamati come i nostri tifosi, che hanno viaggiato per arrivare fino a San Pietroburgo. Sembra che la nostra qualificazione negli ottavi abbia innescato qualcosa a livello di interesse ed entusiasmo”. Cosi’ Vladimir Petkovic, commissario tecnico della ...

PAGELLE / Brasile Messico (2-0) : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi) : PAGELLE Brasile Messico (2-0): i voti della partita dei Mondiali 2018. Con i gol di Neymar e Roberto Firmino la Seleçao passa gli ottavi di finale e tiene vive le sue speranze di titolo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:19:00 GMT)