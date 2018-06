Lavoro | la Bekaert si sposta nell’Est Europa | 318 operai a rischio “Con Jobs act non

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 giugno 2018) Andrea Becattini lavora nella fabbrica(ex-Pirelli) di Figline Valdarno da 27 anni. Ha 49 anni ed è uno da più di metà della sua vita. È uno dei 318 dipendenti coinvolti nel licenziamento di massa della fabbrica, che chiuderà i battenti tra 69 giorni perre la produzione in Romania e Slovacchia. Una notizia che ha colto i lavoratori di sorpresa e che è l’ennesima chiusura di un’impresa che avviene per delocalizzare all’estero la sua produzione. Lo stabilimento è un’eccellenza italiana, produce steelcord, cordicelle metalliche per tenere insieme i pneumatici dagli anni ’60. Ma i dipendenti non vogliono arrendersi. Dopo giorni di sciopero con assemblea permanente i lavoratori hanno ripreso la produzione. In tutta Figline Valdarno si moltiplicano gesti di solidarietà, stamattina i commerci hanno chiuso per mezz’ora dalle 11 alle ...