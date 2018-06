Mediaset Premium e il calcio | la situazione

Diritti Tv Serie A 2018-21 - Mediaset Premium «Entro 15/7 contenuti offerta nuova stagione» : COMUNICAZIONE UFFICIALE Mediaset Premium AGLI ABBONATI Gentile Cliente, Mediaset Premium sta lavorando per continuare ad offrirti la visione delle partite di Serie A, saremo in gr...

Diritti Tv Serie A 2018-21 - Mediaset Premium «Entro 15/7 contenuti offerta nuova stagione » : COMUNICAZIONE UFFICIALE Mediaset Premium AGLI ABBONATI Gentile Cliente, Mediaset Premium sta lavorando per continuare ad offrirti la visione delle partite di Serie A, saremo in grado di comunicarti i contenuti dell’offerta per la nuova stagione entro il 15 Luglio. Co...

Mediaset Premium si riprende il Calcio grazie a SKY. Ecco le ultime novità : Mediaset Premium avrà anche il Calcio nelle stagione 2018-2019. grazie a SKY potrebbe avere sia la Serie A Italiana che la Champions League Mediaset Premium avrà anche il Calcio ufficialmente Mediaset Premium è in netta difficoltà, e dopo aver perso i diritti per la Champions League e la Serie A e con la maggior parte […]

Calcio su Mediaset Premium : non è detta l'ultima parola : Mediaset, è addio al Calcio? Molti utenti di Mediaset Premium appassionati di sport stanno seriamente valutando " chi non l'ha ancora fatto, almeno " di lasciare la piattaforma: il Calcio , infatti, sembra essere passato quasi integralmente nella mani di Sky , che l'anno ...

Mediaset Premium e Serie A 2018-21 : tutti gli eventuali scenari : La situazione per Mediaset Premium non è propriamente rosea, anche se la dirigenza insiste nel voler, giustamente, rassicurare i propri abbonati, che non aspettano altro che la notizia di un avvenuto accordo di ritrasmissione dei pacchetti calcio, aggiudicati all'asta da Sky e Perform. Alla perdita della Champions League, per cui sappiamo non esserci proprio speranza, si è aggiunta anche la Serie A 2018-21, a cui comunque la pay per view del ...

Contatti e numero verde Mediaset Premium - info su come disdire online : C'è grande fermento intorno a Mediaset Premium, in particolare circa i Contatti ed il numero verde da chiamare in caso di assistenza tecnica ed amministrativa. Il caos del momento è ovviamente legato all'asta di aggiudicazione dei diritti TV Serie 2018-21, da cui la pay per view del Biscione si è vista estromessa (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo, fermo restando che la questione resta comunque aperta relativamente agli ...

Mediaset Premium scrive agli abbonati : «Prezzi giù senza Serie A» : senza Serie A, Mediaset Premium abbasserà i prezzi agli attuali abbonati a partire da agosto. L'articolo Mediaset Premium scrive agli abbonati: «Prezzi giù senza Serie A» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv Serie A/ Spezzatino fra Sky e Perform - all’asciutto Mediaset Premium - Micciché : “Spero nell'intesa" : Diritti tv Serie A, Spezzatino fra Sky e Perform, all’asciutto Mediaset Premium, Micciché: “Spero nell'intesa fra i due". Per ora si vedranno 7 partite su Sky e tre su DAZN(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 08:21:00 GMT)

Diritti Tv Serie A - Mediaset : «Bando totalmente squilibrato. Richiesta diritti per Premium» : Comunicato Stampa Mediaset - Il bando per i diritti tv della Serie A era totalmente squilibrato. Basta pensare che fino a oggi i pacchetti per il digitale terrestre avevano sempre contenuto tutte le partite delle migliori otto squadre italiane. Mentre il bando di oggi offre 3- 4 match per turno, oltretutto senza club chiaramente definiti e quindi senza nessun appeal per i tifosi delle singole società. No...

Mediaset Premium chiude? E Sky se la compra : Mediaset Premium sull’orlo del fallimento? Primi segnali con i Canali HD chiusi e l’emorragia di clienti persi che sono passati a Sky. e proprio quest’ultima se la compra per 14 milioni di euro Mediaset Premium perde la Champions e rischia il fallimento ma forse viene comprata da Sky Mediaset Premium rischia grosso, molto più grosso […]

Zappia (Sky) : «Non c’è alcun interesse a rilevare Mediaset Premium» : Il numero uno della pay tv satellitare ha però ricordato che il biscione ha un'opzione per cedere alcuni di asset tecnologici di Premium L'articolo Zappia (Sky): «Non c’è alcun interesse a rilevare Mediaset Premium» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediaset valuta 14 mln euro piattaforma Premium che potrà essere ceduta a Sky : E' stata valutata poco più di 14 milioni di euro la piattaforma tecnologica di Mediaset Premium che, in base agli 'accordi del Venerdì Santo', il gruppo di Cologno Monzese potrà vendere a Sky entro la fine dell'anno. Il ramo d'azienda riguarda la piattaforma distributiva con le attività riguardanti la manutenzione tecnica, l'accesso condizionato, l'assistenza ai clienti e le attività commerciali ed è ...