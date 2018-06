La lettera di una mamma | Caro Salvini | venga con me a vedere i bambini

Multato dal capotreno - lo insultò su Facebook : obbligato a scrivere una lettera di scuse : L.C. si sfogò pubblicando una foto del capotreno su Facebook e coprendolo di insulti. Denunciato, dovrà donare 500 euro all'ostello Caritas per i senzatetto di Roma Termini e ha anche scritto una lettera di scuse consegnata al ferroviere.Continua a leggere

Ballottaggi 2018 - lettera aperta per una nuova e civile Resistenza : Ci stiamo tutti quanti macchiando di vergogna. Anche adesso, mentre fintamente distratti viviamo il nostro qualunque lasciando che il Paese che siamo trasformi la tratta di esseri umani in un mercato del consenso. Adesso che uomini neri vengono riciclati in elettori bianchi. Adesso che la propaganda è tornata a farsi sui “diversi”. Adesso che concetti terribili e idee ignobili emergono da un passato relegato e rilegato. Questa non è la mia ...

Vaccini - lettera di una mamma a Salvini 'Dieci non sono troppi - l accompagno io a vedere a che cosa servono' : Caro Ministro Salvini, ho atteso qualche giorno prima di scrivere dopo le Sue esternazioni sui Vaccini . L'ho fatto consapevole del suo atteggiamento, che punta ogni giorno a proporre una nuova ...

lettera aperta a Nicola Zingaretti - per una sinistra che riparta : Caro Nicola,la tua valutazione, dopo il voto di domenica scorsa, ultima (?) tappa del lungo declino del Pd e di tutte le sinistre più o meno rosse, mi è sembrata la più consapevole della portata della sfida:"Un ciclo storico si è chiuso. Vanno ridefiniti un pensiero strategico, la nostra collocazione politica, le forme del partito e il suo rapporto con gli umori più profondi della società italiana, ...

Sere Fai d'estate al castello per conoscere la fortuna letteraria e artistica della Manta : Appuntamento venerdì 29 e sabato 30 giugno con due eventi speciali al castello della Manta, in provincia di Cuneo, che sarà aperto in notturna in occasione delle "Sere Fai d'estate 2018", la grande ...

Si tuffano in mare per ‘celebrare’ il proprio matrimonio e quello che gli capita è assurdo. “Dai amore… sposa bagnata - sposa fortunata”. Invece stanno letteralmente rischiando la vita : sposa bagnata, sposa fortunata. Si dice così, cercando di evitare la delusione che nel giorno più importante della propria vita (anche questo un eufemismo) il cielo è ricoperto di nuvole. Ma c’entra poco la pioggia con la storia che vi stiamo per raccontare: i protagonisti di questa assurda vicenda sono una coppia voleva celebrare il loro matrimonio in modo diverso: tuffandosi in mare per avere un bel ricordo. Sfortunatamente, tutto è ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : Francisca riceve una strana lettera - Irene e Severo si baciano : Le ANTICIPAZIONI de Il Segreto relative alla puntata 1816 rivelano che arrivera' una lettera misteriosa per Francisca Montenegro, mentre tra Irene e Severo ci sara' il primo passionale bacio. Il Santacruz, dopo essere rimasto vedovo di Candela, si è avvicinato alla giornalista appena arrivata a Puente Viejo. Nonostante il momento romantico, l'uomo sara' pervaso dai sensi di colpa. Nel frattempo, Raimundo cerca di elaborare un piano per liberarsi ...

"Sono una ex deportata e temo la politica italiana : anche gli ex dittatori iniziarono così". La lettera della vedova di Sandro Veronesi : "Sono stata fidanzata e moglie del professor Umberto Veronesi per oltre 60 anni. Ho avuto 6 figli meravigliosi, tutti laureati in discipline importanti. Oggi ho paura, ho paura degli atteggiamenti arroganti e populisti di alcuni politici. I discorsi a voce alta con le mani appoggiate ai fianchi mi ricordano troppo i passati despoti". Lo scrive in una lettera inviata al Corriere della Sera Sultana Razon, vedova del professore Umberto Veronesi, ...

Una lettera nascosta nella foto di Maria Teresa : 'Non voglio che mia madre mi veda così' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO A 37 anni di distanza dal rogo del Ballarin in cui persero la vita Carla Bisirri e Maria Teresa Napoleoni, è stata ritrovata una lettera scritta proprio da quest'ultima, morta ...

Tifoso di Messi deluso dall’Argentina - scomparso in India/ Ha lasciato una lettera d’addio : si è suicidato? : Tifoso di Messi deluso dall’Argentina, scomparso in India. Ha lasciato una lettera d’addio: si è suicidato? Sono scattate le ricerche di un 30enne commercialista, tifosissimo della Pulce(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:02:00 GMT)

Parco Magni ottimo per una 'Fattoria in città' - La lettera

lettera dal carcere di Igor il russo : "Potrei uccidere 50 uomini - ma mai violentare una donna" : L'accusa di violenza sessuale non va giù a Igor il russo. Il killer accusato di aver ucciso sei persone tra l'Italia e la Spagna ha deciso di discolparsi dall'infamante capo di imputazione per la ...

Fabrizio Corona : 'Vogliamo darmi una laurea ad honorem'. E posta lettera su Instagram : di Ida Di Grazia Laura honoris causa per Fabrizio Corona . Mentre tutti lo aspettano a 'Non è L'Arena' di Massimo Giletti, l'ex fotografo dei vip ha fatto sapere su Instagram che 'un'università di ...