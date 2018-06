Juventus | Milinkovic-Savic non smentisce | “Futuro? Ora penso a riposarmi | ma…”

Milinkovic Savic : «So della Juventus - ma ora stacco. Poi vedremo» : Il suo Mondiale è finito, senza gloria. Sergej Milinkovic Savic, annunciato come una delle stelle emergenti, in realtà non ha brillato in Russia, così come la sua Serbia che ha chiuso con la sconfitta contro il Brasile. Al termine del match, il centrocampista è tornato a parlare del futuro, dai microfoni Mediaset: «Peccato per quello che è successo nell’ultima gara. Ora voglio riposarmi e poi tornare a Roma e vedere quello che succederà. Sto ...

Calciomercato : sfida a suon di milioni tra Barcellona e Juventus per Milinkovic Savic : Calciomercato– Il Barcellona è sempre in cerca di rinforzi per la prossima stagione, dopo gli arrivi di Clement Lenglet, dal Siviglia, e Arthur Melo. Il prossimo obiettivo del club catalano, secondo il Mundo deportivo, potrebbe essere Sergej Milinkovic Savic, rivelazione della Lazio, seguito da diverse societa’, fra le quali anche Juve, Manchester United e Real Madrid. I dirigenti del Barcellona hanno sondato il terreno per conoscere ...

Juventus - l'ex Cabrini : 'Milinkovic-Savic non è un trascinatore. Su Cancelo...' - : Soltanto due-tre giocatori al mondo risolvono le partite da soli. Lotito è un osso duro, per prenderlo non si può parlare di una cifra irrisoria: non credo basteranno 80-90 milioni. CANCELO - 'È un ...

Juventus - Milinkovic resta il primo obiettivo ma irrompono Kovacic e Verratti : TORINO - Tutto scorre, panta rei. E anche il mercato della Juventus, manco a dirlo, è in divenire. L'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Fabio Paratici hanno stilato i loro ...

Juventus - via Pjanic - dentro Milinkovic-Savic? Un avvicendamento che “non s’ha da fare”… : Milinkovic-Savic e Pjanic al centro di un intreccio di mercato che potrebbe andare a modificare l’assetto del centrocampo della Juventus Il centrocampo della Juventus è in continuo cambiamento. Sembra essere il reparto al quale Allegri vuol fare i maggiori ‘ritocchini’ dopo la scorsa annata, aggiustamenti iniziati con l’arrivo di Emre Can. Un calciatore muscolare, dinamico, un ottimo acquisto a parametro zero da parte di ...

Milinkovic Savic alla Juventus?/ Sergej : ci penso dopo i Mondiali. Ma sorride ai bianconeri... : Milinkovic Savic alla Juventus? Sergej: ci penso dopo i Mondiali. Ma sorride ai bianconeri... Al serbo della Lazio pensano pure Real Madrid e Barcellona(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 10:54:00 GMT)

Juventus - Milinkovic-Savic si può pagare con le cessioni : I bianconeri contano di incassare 35 milioni di euro dall'Udinese per Audero, Mandragora e Cerri. Soldi da investire per il serbo

Milinkovic-Savic - ecco l'acconto della Juventus : TORINO - Una tessera alla volta la Juventus sta componendo il puzzle per dare l'assalto a Sergej Milinkovic Savic. Non avendo uno sceicco alle spalle - e nemmeno il potere economico di Real Madrid e ...

Calciomercato Juventus - tra Milinkovic-Savic e Pogba - ecco Rabiot e Verratti : TORINO - La prima mossa della Juventus , in caso di assegno da 80 milioni per Pjanic , sarebbe l'assalto a Sergej Milinkovic-Savic per provare a bruciare la concorrenza di Real Madrid e Manchester ...

Juventus - con i soldi di Pjanic parte l'assalto a Milinkovic : Due anni fa la Juventus rinunciò a un centrocampista top , Pogba, per arrivare a uno dei migliori bomber del mondo , Higuain, . Stavolta l'incastro sarebbe simile: fuori uno dei migliori registi in ...

Juventus - affondo Milinkovic-Savic : cessione Pjanic per finanziare il colpo? : affondo Milinkovic-Savic- La Juventus è pronta all’affondo per Milinkoivc-Savic. Un colpo ad effetto che potrebbe essere finanziato dalla cessione di Rugani e Benatia, o dal potenziale addio di Pjanic. Come evidenziato dai media spagnoli, Pjanic sarebbe un chiaro obiettivo del centrocampo blaugrana. 70-80 milioni la valutazione del giocatore da parte della Juventus. Il Barcellona potrebbe […] L'articolo Juventus, affondo ...

Piano Juventus : le tre tappe per arrivare a Milinkovic : TORINO - La prima scelta bianconera è sempre lui: Sergej Milinkovic Savic . A dispetto di tutto e tutti. A dispetto delle richieste esose di Claudio Lotito ; a dispetto dei rapporti tutt'altro che ...

Juventus - papà Milinkovic : “Sì - vai alla Juve…” : PAPA’ Milinkovic- Il papà di Milinkovic-Savic non ha dubbi e sulle pagine di “TuttoSport” ha già dato il consiglio ideale a suo figlio. “VAI alla JUVE” Queste le parole del papà di Milinkovic-Savic: “Come lo vedrei alla Juve? Benissimo e gliel’ho pure detto, più volte. La Juve sarebbe la squadra ideale, perfetta per lui. A […] L'articolo Juventus, papà Milinkovic: “Sì, vai alla Juve…” ...