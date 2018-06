Migranti | nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi replica | “Tocca

Migranti - CASO LIFELINE/ Francia - “spetta a Italia accoglienza” : Le Pen - “nave Ong torni in Libia” : LIFELINE, la nave Ong chiede accoglienza alla Francia: 230 MIGRANTI a bordo, "rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia". Ministro del Governo Macron, "spetta agli Italiani" (Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:04:00 GMT)

Garante detenuti - Migranti nave Pozzallo privi della libertà : "Si trovano di fatto private della libertà personale" i migranti a bordo della nave container Alexander Maersk. E' per questo che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private ...

Nave Maersk con Migranti ancora bloccata al largo di Pozzallo : Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna lancia un appelllo al ministro Salvini per far attraccare al porto la Nave Maersk con migranti.

L'odissea dei 300 Migranti : la nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia : Marine Le Pen mantiene la linea dura: "Le navi cariche di migranti delle Ong vanno ricondotte al porto di partenza, in Libia"

Migranti - Sky TG24 a bordo della nave Lifeline - : Esclusi i membri dell'equipaggio, ci sono 234 persone a bordo: tre volte superiore alla capienza. Fra loro anche decine di donne e bambini

Migranti - Salvini : hotspot nel sud della Libia ma Tripoli dice no. La nave Lifeline chiede di attraccare in Francia : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq...

Ancora ferma a largo di Pozzallo la nave con oltre 100 Migranti : Due persone sono state portate a terra perché bisognose di cure e con esse anche i figli e i genitori. Gli altri stanno bene

LIFELINE - SALVINI : “ONG FINANZIATE DA SOROS”/ Caos nave con Migranti - Ministro : “giusto intervenga la Libia” : LIFELINE, capitaneria italiana:"Rivolgetevi a Tripoli": migranti ancora in mare in attesa di destinazione. SALVINI non si smuove, il comandante dell'Ong lo sfida: "Viaggi insieme a noi".(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:40:00 GMT)

Lifeline : "Salvini vieni qui - ci sono essere umani"/ Migranti - stallo nave : Malta vs Toninelli - "disumani" : Lifeline, 'Salvini venga qui a bordo, ci sono essere umani'. Migranti ancora in mare in attesa di destinazione. Oggi vertice Ue sul caso Ong.

Migranti - nave Lifeline invita Salvini : 10.06 Dalla nave Lifeline arriva la risposta al ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini. "Caro *matteoSalvini, non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani", si legge in un tweet. "Vi invitiamo cordialmente a convincervi che sono le persone che abbiamo salvato dall'affogare. Vieni qui, sei il benvenuto!", prosegue il twet. Ieri Salvini aveva twittato: "Certe navi si devono scordare l'Italia, stop al business dell'immigrazione clandestina! ...

Migranti : nave cargo in rada a Pozzallo - chiesta evacuazione per donna incinta : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave cargo Alexander Maersk, da ieri in rada davanti al porto di Pozzallo con 113 Migranti a bordo, per portare a terra una donna all'ottavo mese di gravidanza. La richiesta di aiuto sarebbe arrivata direttamen