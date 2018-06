Figliomeni-Rollero | borseggiatrici unica cosa puntale metropolitana Roma

Figliomeni (FDI)-Rollero (FI) : Situazione roghi tossici oltre il limite : Roma – Francesco Figliomeni e Marco Rollero hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. Sono rispettivamente Consigliere comunale di Fratelli d’Italia e Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza di Forza Italia. “Abbiamo presentato l’ennesima interrogazione al fine di combattere i roghi tossici. Auspicando un controllo maggiore da parte di questa amministrazione. Taciturna da sempre ...

Figliomeni-Rollero : Viadotto Magliana città della mondezza : Roma – Francesco Figliomeni e Marco Rollero hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. Si tratta rispettivamente del Consigliere comunale di Fratelli d’Italia e del presidente del Club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza di Forza Italia. “Oramai e’ chiaro a tutti che il M5S che governa Campidoglio e Municipio XI non conosce la realtà cittadina. La zona in questione da tempo brulica di campi rom ...

Figliomeni-Rollero : attendiamo disinfestazione contro zanzara tigre : Figliomeni-Rollero: per adesso ordinanza coinvolge solo proprietari aree private Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Francesco Figliomeni, consigliere comunale di FdI e Marco Rollero di FI. “Mentre Roma è sempre più sporca e in costante emergenza rifiuti ecco apparire anche la nemica delle notti d’estate: la zanzara tigre. Un programma di disinfestazione che non sembra essere pervenuto per arginare il fenomeno delle ...

Figliomeni (FDI)-Rollero (FI) : Rebibbia - siamo vicini a vittima : Roma – Francesco Figliomeni e Marco Rollero, esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Lo hanno fatto attraverso un comunicato congiunto. “Insicurezza, furti, stupri. A tanto siamo arrivati nella Capitale. Dove ormai sembra che aberranti notizie come quanto accaduto ad una donna di 44 anni nei pressi di Rebibbia non vengano nemmeno commentate. Auspichiamo che i responsabili di questi ...

Figliomeni (FDI)-Rollero (FI) : Metro B - S.Paolo ostaggio ambulanti : Roma – Francesco Figliomeni, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia e Marco Rollero, Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza di Forza Italia hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Ormai siamo alle scene di ordinario degrado sia dentro che fuori la Metro B di S. Paolo. Con passeggeri costretti a passare attraverso una selva oscura di bancarelle di vario tipo e venditori ambulanti. E con ...

Piste ciclabili - Figliomeni-Rollero : “Vergognoso stato di abbandono” : Piste ciclabini, Figliomeni (FDI) – Rollero (FI): “Situazione oltre limite su incolumità ciclisti” “A quanto pare, ascoltando associazioni, comuni cittadini ed addetti ai lavori, soltanto la sindaca Raggi si sente così orgogliosa delle Piste ciclabili della Capitale. Sono infatti diversi i reportage fotografici che documentano il vergognoso stato di abbandono in cui versano le Piste ciclabili della Capitale”. Lo ...

Figliomeni-Rollero : chiediamo aiuto a istituzioni per piromane Coppedè : Figliomeni-Rollero: psicopatico a Coppedè continua a bruciare auto e motorini Roma -Di seguito la nota congiunta tra Francesco Figliomeni (FdI) e Marco Rollero (FI). “chiediamo aiuto alle istituzioni. Perché fermare un piromane è una delle imprese più difficili che le forze dell’ordine possano riuscire a compiere per via delle peculiarità di azione di questa tipologia di personaggi. Ma uno psicopatico presso il quartiere Coppedè ...

Figliomeni-Rollero : dobbiamo garantire incolumità autisti autobus : Figliomeni-Rollero: situazione sempre più al limite Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Francesco Figliomeni, consigliere comunale di FdI e Marco Rollero (FI), Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza. “Una situazione sempre più al limite che vede il propagarsi di aggressioni nei confronti di tanti autisti di Atac e della Tpl nel mirino di bande di ragazzini ubriachi e ...