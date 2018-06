eurogamer

: Chloe Sagal: la creatrice dell'horror indie Homesick muore suicida. - Eurogamer_it : Chloe Sagal: la creatrice dell'horror indie Homesick muore suicida. - GeekGamerit : Muore suicida Chloe Sagal, creatrice di #Homesick - -

(Di lunedì 25 giugno 2018), sviluppatricee autrice'apprezzato, si è sucidata in un parcoa cittadina di Portland, dandosi alle fiamme. L'intervento dei passanti non ha salvato la 31enne transgender, che stando a quanto afferma la sua famiglia avrebbe compiuto il gesto come protesta per il forte clima di odio che la circondava e per il costante bullismo di cui era vittima.Laera finita al centro di un polverone mediatico per una campagna di raccolta fondi lanciata sugogo, che serviva almeno formalmente per finanziare le cure per un grave incidente. In seguito alla misteriosa sospensionea campagna venne alla luce che il denaro raccolto fu utilizzato dallaper una operazione di cambio di sesso, con l'autrice che si trovò rapidamente nel mirinoe community internet più spietate.Come riporta GeekGamer,non era nuova ad atti di ...