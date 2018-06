Campagna elettorale | quando finirà?

Le tossine della Campagna elettorale a Paceco - Mazara - Castellammare del Golfo : Le elezioni amministrative del 10 giugno hanno portato a una resa dei conti nei partiti, con tante tossine da smaltire. A Paceco il Partito Democratico è stato sfilecciato prima della tornata ...

Sicilia : Fi contro ministro Lezzi - dica cosa farà per isola invece che fare Campagna elettorale : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – Storcono il naso i deputati Siciliani di Forza Italia davanti alla scelta del ministro per il Sud Barbara Lezzi di dedicare la sua prima visita in Sicilia alla campagna elettorale in sostegno del candidato del M5S a sindaco di Ragusa Antonio Tringali. “Piuttosto che illustrare ai Siciliani quali sono le iniziative che il governo intende intraprendere per affrontare, da subito, la drammatica crisi che ...

Elezioni amministrative ME2018 : da piazza Duomo - la chiusura della Campagna elettorale dell'onorevole Cateno De Luca [Video] : 22 giugno 2018 Da piazza Duomo a Messina, la diretta della campagna elettorale dell'onorevole Cateno De Luca. canidato a sindaco per Palazzo Zanca. Il prossimo 24 giugno, il parlamentare regionale ...

Finisce anche l'ultima Campagna elettorale : Domenica i ballottaggi. Siena e altre sfide : Sono quelli delle amministrative; 75 i comuni interessati. Tra i capoluoghi, Siena, Pisa, Ancona, con centrodestra e centrosinistra che si contendono i sindaci; tra i comuni capoluogo i Cinquestelle ...

La strategia del M5s per rispondere alla "perenne Campagna elettorale" di Salvini : Poca condivisione. Nessun coinvolgimento nelle decisioni. E il sorpasso nei sondaggi della Lega su M5s con Matteo Salvini che di fatto detta l'agenda politica del governo giallo-verde. Ma anche la vicenda dei porti chiusi e dell'Aquarius, e il censimento dei rom. Sono tanti i motivi che suscitano malumore dentro il Movimento 5 stelle, specie tra i nuovi eletti che speravano di essere più coinvolti e che invece si ...

La strategia del M5s per rispondere alla 'perenne Campagna elettorale' di Salvini : A far storcere il naso, ad esempio, alcuni nomi della squadra di governo: un deputato di lungo corso punta il dito contro la scelta di Laura Castelli al ruolo di viceministro all'Economia, o quello ...

Salvini continua la Campagna elettorale : 'Via i rom irregolari dall'Italia' : Matteo Salvini sembra averci preso gusto. Dopotutto era difficile pensare che, arrivando al Viminale, il leader della Lega non utilizzasse il suo incarico per rilanciare gli slogan e le battaglie più ...

Salvini e la Campagna elettorale permanente : Martellante e continua, per guadagnare visibilità. Per capire se Salvini sarà il nuovo Premier bisogna puntare su queste parole; tutto è iniziato il 31 maggio scorso alle ore 19:02 quando viene imposto il sigillo al...

Torre del Greco - la mia Campagna elettorale e il sospetto dei voti comprati : È stata la mia prima campagna elettorale da candidato. Domenica avrei dovuto serenamente aspettare il risultato di un mese pieno di incontri, in cui ho provato ad affermare che anche in un Comune commissariato della Campania – con un ex sindaco finito sotto inchiesta per tangenti sui rifiuti – può essere possibile cambiare la politica, riprendendo la strada del coinvolgimento e della partecipazione. Anche a Qualiano, altro Comune ...

Latina - il clan rom Di Silvio accusato di mafia faceva Campagna elettorale per il candidato di Salvini : “Ruspa!!!!! Quando torneremo al governo, raderemo al suolo uno per uno tutti ‘sti maledetti campi Rom“. Era il 2015, Matteo Salvini non era ancora il capo del Viminale, ma la sua campagna l’aveva già intrapresa da un pezzo. Forse non sapeva che diversi esponenti del gruppo etnico che da anni ha eletto a bersaglio politico hanno dato una mano alla Lega a procacciarsi voti in campagna elettorale, e non solo in qualità di ...

"Il governo Conte vuole terremotare l'Europa. Salvini fa Campagna elettorale sulla pelle dei migranti" : "L'Italia non sta spingendo per rinnovare l'Europa, ma per terremotarla, anche se poi si legge l'intervista del ministro dell'Economia Tria e sembra quella di un'esponente del governo Monti... sembra una posizione seria e responsabile, diversa da altre già espresse. Nei prossimi mesi vivremo una contraddizione fra le promesse fatte agli italiani e la loro realizzabilità. Una contraddizione che potrà generare un'ulteriore ...

Confindustria : "Finisca la Campagna elettorale e si governi il Paese" : Rapallo - Al convegno annuale dei Giovani di Confindustria è intervenuto anche Vincenzo Boccia. Dal palco il Presidente di Confindustria ha lanciato il suo appello al Governo: "Si cominci a lavorare nell’interesse del Paese: abbiamo bisogno di scelte coerenti". Boccia vorrebbe evitare di vivere in un clima di "continua campagna elettorale": "Faccio un appello affinché domenica finisca la campagna elettorale e si cominci a governare il Paese e ...