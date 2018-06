La città torna ad essere un set con Luca Argentero

DI MAIO : "8 ORE DI LAVORO GRATIS PER REDDITO DI CITTADINANZA"/ M5S insiste - il Pd ironizza : "Tornano gli LSU?" : REDDITO di cittadinanza, Di MAIO: "8 ore di LAVORO GRATIS a settimana". Il ministro del LAVORO e dello sviluppo economico analizza lo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle: come ottenerlo(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:07:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - il Pd ironizza : 'Tornano i lavori socialmente utili' : Luigi Di Maio oggi ha precisato la portata del Reddito di cittadinanza. Nel farlo, però, ha finito per ridisegnare l'identikit dei famosi lavori socialmente utili in voga negli anni passati. ' ...

A Bolzano è spuntato un austriaco che si sta comprando mezza città : sul Fatto in edicola giovedì torna “A Casa Vostra” : torna domani, giovedì, “A Casa Vostra“, il reportage di quattro pagine che il Fatto Quotidiano dedica alle città d’Italia. Questa volta Ferruccio Sansa ha scritto un’inchiesta su Bolzano. Una città da sempre ai vertici per qualità della vita, per civiltà, per tutela dell’ambiente e del paesaggio. Ma negli ultimi tempi Bolzano sta cambiando faccia: dall’Austria è spuntato René Benko, quarantenne rampante che in ...

Le Risa e il passato ritornano dalla città sommersa : un mondo capovolto, spesso allucinatorio quello in cui si svolge il romanzo di Michele Ainis, noto costituzionalista con la passione per la scrittura. Nel recente Risa , La nave di Teseo, pagg. 153, euro ...

Torna a luglio Milano Rally Show - corse nel cuore della città : Alla presentazione del programma di massima della manifestazione, avvenuta questa mattina in comune, sono intervenuti tra gli altri l'ex campione del mondo Rally Micky Biasion, il sindaco Giuseppe ...

A Pontida torna l'orgoglio 'terrone e antirazzista' : il sindaco della Lega chiude la città : Sabato la seconda edizione del festival organizzato dai centri sociali di tutta Italia vicino al pratone simbolo del Carroccio. Stop al traffico, chiuse...

Secret Florence : torna l'appuntamento che apre i luoghi segreti della città : ... Virgilio Sieni/Centro di produzione nazionale; Musicus Concentus " che, ogni giorno, si misureranno con sette luoghi meno battuti dal turismo di massa: il Planetario della Fondazione Scienza e ...

La pace fiscale per trovare le risorse per reddito di cittadinanza - Fornero - giustizia Fiammata dello spread che torna a 250 : Il premier: rifondare il rapporto Stato- contribuenti. Ma non ci sono scadenze su flat tax e pensioni

La pace fiscale per trovare le risorse per reddito di cittadinanza - Fornero - giustizia Fiammata dello spread che torna a 240 : Il premier: rifondare il rapporto Stato- contribuenti. Ma non ci sono scadenze su flat tax e pensioni

M5S e Lega tornano nemici nella Sicilia delle città al voto : CATANIA - Di prima mattina il leader della Lega Matteo Salvini si presenta al mercato del contadino di Catania per iniziare il suo giro elettorale in Sicilia. Tra una contestazione e l'altra dei ...

Perché i poliziotti cinesi sono tornati a pattugliare 4 città italiane : Fino al 17 giugno, se vi trovate in una di queste quattro città italiane - Roma, Milano, Venezia e Prato - potrà capitarvi di incontrare dei poliziotti cinesi in divisa d'ordinanza accompagnati dalle forze dell'ordine italiane. Si tratta del terzo pattugliamento congiunto tra Italia e Cina, che è stato presentato il 28 maggio in piazza Navona a Roma. La missione? Supportare i ...

'Trieste città della conoscenza' : dopo cinque anni torna a settembre 'La Notte dei Ricercatori' : Tutto ciò dimostra ancora una volta quanto sia importante Trieste per la scienza e la scienza per Trieste'. Parole di soddisfazione anche da parte del Rettore Maurizio Fermeglia che ha tra l'altro ...

Perché i poliziotti cinesi sono tornati a pattugliare 4 città italiane : Fino al 17 giugno, se vi trovate in una di queste quattro città italiane - Roma, Milano, Venezia e Prato - potrà capitarvi di incontrare dei poliziotti cinesi in divisa d'ordinanza accompagnati dalle forze dell'ordine italiane. Si tratta del terzo pattugliamento congiunto tra Italia e Cina, che è stato presentato il 28 maggio in piazza Navona a Roma. La missione? Supportare i ...

Vela : torna l'appuntamento con la Scuola del cittadino : OVADA - Sono Alberto Bodrato , Ingegnere, esperto in sicurezza e lavoro, , Stefania Lingua , Medico chirurgo, specialista in scienza dell'alimentazione dell'ASL AL, , Cristiano Piccinelli , Epidemiologo CPO Piemonte, , Claudio Sasso , Direttore del Distretto Acqui / Ovada e responsabile del programma n. 6 screenings, e ...