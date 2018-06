Il colore nero | intervista a Teju Cole

"Black in the new red". Il colore del primo appuntamento è il nero : Il nero batte il rosso, il colore per eccellenza della passione, come scelta di abbigliamento per il primo appuntamento, quando si è alla ricerca di un nuovo amore e si vuole fare una buona prima impressione. A evidenziarlo è uno studio guidato dall'Università di Lincoln, nel Regno Unito, pubblicato sulla rivista Evolutionary Psychology. I ricercatori, un team di psicologi, hanno analizzato gli episodi di un format Tv, che ...