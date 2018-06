: Fisco, Cgia Mestre: su nostre imprese 101 miliardi di tasse l'anno #fisco - MediasetTgcom24 : Fisco, Cgia Mestre: su nostre imprese 101 miliardi di tasse l'anno #fisco - FabrizioDalCol : Fisco, sulle imprese gravano 101 miliardi di tasse all'anno - CyberNewsH24 : #Fisco, Cgia: da imprese 101 Mld l'anno -

101,1 mld di euro. E' quanto versano ognialleitaliane. Un carico imponente tra imposte, tasse, tributi e contributi per la previdenza. E' quanto emerge da un rapporto dell'Ufficio studi delladi Mestre. Tra i principali Paesi europei soltanto l'Olanda presenta un'incidenza del prelievo sullesuperiore:14,2% del gettito totale contro il 14,1% dell'Italia. Letedesche sono gravate per il 12,3%, le spagnole per l'11,6%, le britanniche per l'11,4% e le francesi per il 10,2% del gettito.(Di sabato 23 giugno 2018)