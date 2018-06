ALDA D' EUSANIO CONTRO LA RAI Video | “Diedero ordine di non invitarmi più nei programmi”

ALDA D'eusanio : "Con me la Rai ha fatto carne di porco" : Alda D'eusanio si sfoga ai microfoni di 'Belve' su Canale Nove. Intervistata da Francesca Fagnani, l'ex conduttrice Rai punta il dito contro viale Mazzini per il trattamento che le avrebbe riservato ...

“Ecco che mi hanno fatto - uno schifo”. ALDA D’Eusanio - l’accusa è durissima e senza precedenti. Le sue parole stanno già scatenando un finimondo : Non è nuova alle sparate. E di sicuro non finirà qui. Perché le parole pronunciate da Alda D’Eusanio nel corso di un’intervista rilasciata in tv sono destinate a far discutere. Nonostante non sia più presente come un tempo sui canali televisivi, la D’Eusanio continua ad avere un vasto seguito sui social dove è attivissima. Ma veniamo al dunque, succede tutto nell’arco di qualche minuto: “Lei in Rai un po’ ne ha combinate eh!”, ...

ALDA D’Eusanio : «La Rai? Ha fatto di me carne di porco» : «Lei in Rai un po’ ne ha combinate, eh?», scherza la giornalista Francesca Fagnani rivolgendosi ad Alda D’Eusanio, volto storico della seconda rete del Servizio Pubblico. «No, non è che ho combinato, semplicemente se c’era da mandare a fanculo un direttore, ce lo mandavo. Per cui hanno fatto di me carne di porco. Serviva al Posto tuo che andava bene un altro conduttore? Me l’hanno tolto», risponde Alda senza filtri, ...

Belve - ALDA D’Eusanio contro la Rai : “Hanno fatto di me carne di porco - mi toglievano i programmi per darli ad altri” : Francesca Fagnani, conduttrice di “Belve” intervista la sua seconda super ospite, Alda D’Eusanio, stasera alle 22.45 su NOVE. “Lei in Rai un po’ ne ha combinate eh!”, scherza la giornalista. “No, non è che ho combinato, semplicemente se c’era da mandare a fanculo un direttore, ce lo mandavo. Per cui hanno fatto di me carne di porco – spiega l’ex conduttrice televisiva -. Serviva il posto tuo che andava bene ...

Belve - ALDA D’Eusanio : “Le intercettazioni con Craxi? Per i calunniatori ero quella che faceva i ‘soffoconi’ a Bettino” : “Craxi e Berlusconi sono stati per lei importanti per la sua carriera?”. Francesca Fagnani affronta con la sua seconda super ospite di “Belve”, Alda D’Eusanio, stasera alle 22.45 su NOVE, il capitolo delle raccomandazioni politiche in Rai, vere o presunte. “Lei se ne è sinceramente avvantaggiata?”, chiede la giornalista che riceve una risposta molto piccata. “La mia carriera nasce nel 2000, chiaro? Se Bettino Craxi fosse ancora ...

ALDA D'Eusanio : "Corona non è un eroe. Non mi farà le sue scuse" : Prosegue lo scontro a distanza tra Alda D'Eusanio e Fabrizio Corona dopo la lite in diretta a Stasera Italia su Rete4 meno di una settimana fa. Al settimanale Vero, in edicola questa settimana, la giornalista ha voluto affidare alcune precisazioni che riguardano il tipo di rapporto (a quanto pare inesistente) con l'ex re delle paparazzate: Mi ha accusato di avergli leccalo il c.lo per cinque anni! Ma la cosa che mi ha fatto più irritare è ...

ALDA D’Eusanio su Fabrizio Corona : “Svergogna il nome della sua famiglia. E i media la smettano di presentarlo come un eroe” : Fabrizio Corona e Alda D’Eusanio, la storia infinita. Dopo la discussione in diretta a Stasera Italia, su Rete 4, e la replica di Alda sempre nella stessa trasmissione, ecco che la conduttrice è tornata sull’argomento ospite di Sabato Italiano. “Corona viene raccontato dai media come un bravo ragazzo, un ragazzo che è nato in una ottima famiglia, perché io ho conosciuto il padre e lo zio, persone di grande onestà intellettuale, ...