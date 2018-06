Tria all'Ecofin : 'Piccoli scostamenti sulla richiesta di correzione deficit' : Le restrizioni alla politica economica del governo vengono dai mercati, non da Bruxelles. Così il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando a Lussemburgo dopo la sua prima partecipazione a una riunione dell'Ecofin. 'L'Italia intende rispettare la richiesta di correzione del budget per il 2018 fatta dall'UE, ...

Tria all'Ecofin : 'Resta impegno sullo 0 - 3% : forse piccola deviazione' : Ovviamente rispettarle è segnale positivo che rafforza la fiducia che dobbiamo avere sui mercati': lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria. Tria ha spiegato che 'se il nostro debito è ...

Tria SCUDO ITALIA - Debutto del ministro nell'Eurogruppo che decreterà la fine degli aiuti alla Grecia : In vista del summit di giovedì e venerdì prossimi l'Eurozona, attraversata da molti conflitti, prova a ritrovare compattezza almeno sulla riforma delle sue istituzioni e sulla Grecia, che deve accompagnare alla fine del programma di aiuti ad agosto assicurandosi che stia in piedi da sola. Per Atene è un "momento storico", sottolinea il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, ricordando che "dopo anni di difficili ...

Tria all'Eurogruppo : "In genere non sono una persona preoccupante" : 'Spero di non essere preoccupante, ma di essere il contrario', scherza il ministro dell'Economia Giovanni Tria risponde, arrivando a Lussemburgo per le riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin, rispondendo a chi gli chiede se sia qui, al suo esordio nel consesso dei ministri delle Finanze ...

Tria arriva all'Eurogruppo : 'L'euro non è in discussione' : Lussemburgo, 21 giu. , askanews, Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha confermato che alla riunione di oggi dell'Erogruppo presenterà la politica economica del nuovo governo italiano. 'L'euro non è in discussione', ha detto, giungendo ai lavori ...

Maturità - la seconda prova scritta - Aristotele al classico - macchine indusTriali allo scientifico. : Tra le materie scelte per i Professionali : Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Diritto e tecniche amministrative della struttura ...

AusTria : alleati Italia a protezione Ue : 18.38 "Serve un'alleanza di volenterosi per proteggere l'Europa da chi vuole entrare e vogliamo promuovere questa strategia in collaborazione con l'Italia".Così il vicepremier Austriaco Strache,che ha incontrato il vicepremier Salvini. "Attueremo una rivoluzione copernicana del pensiero europeo su immigrazione e asilo". Perchè finora "il concetto di solidarietà della Commissione europea ha premiato i trafficanti", dice il ministro dell'Interno ...

Migranti - Salvini : ‘Proteggere confini Ue o ridiscutiamo i finanziamenti’. AusTria : ‘Alleati dell’Italia nell’asse dei volenterosi’ : La “Fortezza Europa” prende forma giorno dopo giorno. Nelle ultime ore si è consolidato il cosiddetto “asse dei volenterosi” annunciato la scorsa settimana dai ministri dell’Interno di Italia, Austria e Germania. “Serve un’alleanza di volenterosi per proteggere l’Europa da chi vuole entrare e vogliamo promuovere questa strategia in collaborazione con l’Italia, in modo da riacquistare la fiducia della ...

Mondiali Russia 2018 - il Marocco domina - ma vince il Portogallo : Cristiano Ronaldo ‘salvatore’ della paTria : Cristiano Ronaldo segna ancora, regalando la prima vittoria a Russia 2018 al suo Portogallo che però stenta ad esprimersi Un Portogallo in notevole difficoltà, quello visto oggi contro il Marocco, tirato fuori dai guai solo dal solito Cristiano Ronaldo. Il fenomeno del Real Madrid, ha portato in vantaggio i suoi con un colpo di testa preciso, ma da quel momento in poi il Marocco ha letteralmente dominato. Diverse le occasioni per la Nazionale ...

Intesa Sp - Messina : 'Tria ok sul debito - ma attenzione alla manovra' : Oggi il differenziale rispetto alla Spagna, Grecia e altri paesi è completamente infondato, c'è uno scollamento totale tra spread e forza dell'economia reale'. Messina ha poi risposto alle domande ...

Il ceo di Intesa Messina : 'No alle elezioni anticipate nel 2019'. Plaude al discorso di Tria ma è cauto : 'Aspettiamo la manovra' : Il capo di Intesa Sanpaolo accoglie con favore il discorso del ministro dell'Economia sul Def: 'Ma doveva parlare un mese fa'

Def - Tria strizza l'occhio all'Ue : 'riduzione del debito - prima di tutto' : Sull'impianto della risoluzione di maggioranza sul Documento di economia e finanza, ancora suscettibile di modifiche, che approderà mercoledì 20 nelle Aule di Camera e Senato un'altra priorità è ...

Tria : pressione fiscale ancora elevata - lotta all'evasione per taglio tasse : «Le sfide condizionate dalla particolare situazione economica - ha spiegato il ministro dell'Economia - dovranno essere affrontate nel segno della continuità con le politiche adottate nel passato per gestire al meglio il presente»

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : si gareggia con la novità time Trial. Ci sarà anche alle Olimpiadi? : Dono due principalmente le novità che hanno spinto molti atleti a partecipare alla seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio, che venerdì prenderà il via a Linz, in Austria: il primo è che questo sarà il campo di regata che ospiterà i Mondiali del 2019, primo evento ad assegnare pass olimpici per Tokyo, mentre il secondo è che nelle eliminatorie si gareggerà con la formula di qualificazione del time trial, una delle novità che potrebbero ...