Perché Canale 5 HD non si vede neanche dopo la sintonizzazione? Guida alla ricerca manuale

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ritorniamo su un argomento scottante: come mai5 HD non silaautomatica del televisore? In questo periodo in cui i canali Mediaset stanno trasmettendo le partite di calcio dei Mondiali di Russia 2018, la visione in alta definizione della rete è a dir poco fondamentale. Come fare dunque per ripristinarla?Del5 non siabbiamo già fornito un primo approfondimento ad inizio giugno. In particolare , la spiegazione al fenomeno è la seguente: ilè stato riconfigurato nel Mux Mediaset 3 e come conseguenza non risulta più visibile appunto nella stessa posizione. Proprio qualche giorno fa avevamo consigliato ai nostri lettori una riautomatica di tutte le reti ma visto che in molti ci hanno segnalato come la semplice procedura non abbia funzionato a dovere, ecco che possiamo invece riportare ...