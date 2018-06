ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Migranti, Cacciari: “Ci riempiamo la bocca di valori, ma oramai il male è banale. Dove sono i Cinque Stelle?” https://… - maciampi1789 : RT @fattoquotidiano: Migranti, Cacciari: “Ci riempiamo la bocca di valori, ma oramai il male è banale. Dove sono i Cinque Stelle?” https://… - Cascavel47 : Migranti, Cacciari: “Ci riempiamo la bocca di valori, ma oramai il male è banale. Dove sono i Cinque Stelle?”… - fattoquotidiano : Migranti, Cacciari: “Ci riempiamo la bocca di valori, ma oramai il male è banale. Dove sono i Cinque Stelle?” -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Massimoa Otto e Mezzo (La7) parla di ‘banalità del’ cherende insensibili a qualunque immagine di quelle che in questi giorni stanno circolando sui. Ma la domanda che pone è come mai il MoVimento Cinque Stelle non dice nulla non alza la voce? L'articolo: “Ciladi, mailsono i Cinque Stelle?” proviene da Il Fatto Quotidiano.