India | Bambina di 6 anni stuprata e uccisa | rapita durante un matrimonio Video

India - ancora una bambina seviziata. Proteste contro polizia e magistrati : Non bastano le poliziotte in strada né le app per lanciare allarmi. Non bastano gli appelli né il richiamo al rispetto. ancora una volta, ancora dall’India arriva l’ennesima notizia di uno stupro ai danni di una bambina. E il paese asiatico è sconvolto anche da un altro aspetto: il fatto che polizia e magistratura non sembrano in grado di assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini che si fanno spesso scudo di ...

India : ennesima bambina stuprata - torturata e uccisa : India: ennesima bambina stuprata, torturata e uccisa Il cadavere è stato ritrovato vicino ad un campo di cricket di Surat Continua a leggere

India - ennesima bambina stuprata - torturata e uccisa : Nuovo terribile atto di violenza contro una minorenne in Infdia. Una bambina Indiana di circa 11 anni è stata sequestrata, torturata, violentata ed uccisa nello Stato di Gujarat. Il cadavere, ...

India - bambina di 11 anni stuprata e uccisa. Ritrovata con 86 ferite in tutto il corpo : Una bambina Indiana di circa 11 anni è stata sequestrata, torturata, violentata ed uccisa nello Stato di Gujarat. Il cadavere, ritrovato vicino ad un campo di cricket di Surat, presentava almeno 86 ferite, anche nelle parti intime. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Ani. Questo nuovo atto di violenza su una bimba è emerso quando ancora non si è spento l'orrore per lo stupro di gruppo e l'assassinio di Asifa di 8 anni in ...

Bambina violentata ed uccisa da un gruppo di poliziotti : è orrore in India Video : Ci troviamo a Nuova Delhi, dove una Bambina di appena otto anni è stata violentata ripetutamente [Video] da un gruppo di #poliziotti locali e successivamente uccisa brutalmente. Un avvenimento terribile e macabro che ha portato un'ondata di orrore e discusso in tutta l'#India, dividendo ancor più la popolazione composta principalmente da indù e mussulmani e riportando alla luce vecchi rancori, ma non solo. Quanto accaduto negli ultimi giorni ...