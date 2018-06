I dazi sulle auto gelano le Borse Xi Jinping | no al protezionismo | Corriere della Sera

M5s - per l'Associazione Rousseau disavanzo di 135mila euro nel 2017. Scontro sulle fondazioni con il Pd : ROMA - È di segno negativo il bilancio dell'Associazione Rousseau pubblicato oggi dal M5s sul blog delle stelle. Nonostante questo l'Associazione presieduta da Davide Casaleggio commenta: 'Un 2017 ...

L'India aumenta i dazi sulle merci americane - : Le autorità indiane hanno deciso di aumentare i dazi su 30 merci prodotte negli Stati Uniti in risposta ai dazi introdotti da Washington su acciaio e alluminio. Lo riferisce The Indian Express. La ...

Coldiretti - dazi : scure USA sulle olive della Spagna - a rischio il Made in Italy : La decisione degli Stati Uniti di aumentare dazi antidumping fino a quasi il 50% sulle importazioni di olive spagnole è un pericoloso precedente che mette a rischio la presenza negli Usa del Made in Italy e delle produzioni agroalimentari dell’intera Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il via libera all’aumento dei dazi dal 34,75% che per alcune aziende salgono fino al 45,48% dopo le conclusioni dell’indagine per ...

G7 - salta il documento : Trump attacca Trudeau nella notte/ “Debole e disonesto - e ora i dazi sulle auto" : G7, salta il documento: Trump attacca Trudeau nella notte: “Debole e disonesto, e ora i dazi sulle auto". Prosegue la guerra commerciale fra gli Stati Uniti e il resto del mondo(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:09:00 GMT)

G7 - sui dazi il debutto di Conte. E sulle sanzioni alla Russia Salvini pensa a un veto : Il debutto sulla scena internazionale del nuovo premier italiano Giuseppe Conte avverrà domani al G7, il vertice mondiale in calendario a Charlevoix, in Canada. Al di là della curiosità legata all'...

Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva - a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto : Oggi a Focus Economia: Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva, a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto. Ospiti: Dino Pesole, Marco Valsania e Domenico Palmiotti de il ...

La Cina abbassa i dazi sulle importazioni di auto. E gli Stati Uniti ringraziano : C’eravamo tanto amati. In realtà, nonostante gli alti e bassi ricorrenti nelle relazioni di lungo periodo, i “bisticci” tra Cina e Stati Uniti tendono con gran frequenza a ricomporsi in accordi adeguati ad entrambe le parti. L’ultimo atto distensivo è costituito dall’annunciato ribasso dei dazi di importazione in Cina relativi agli autoveicoli: con effetto dal prossimo 1° luglio l’aliquota sarà tagliata dall’attuale 25% fino al 15%, mentre le ...

Cina - nuovi segnali di distensione : giù i dazi sulle importazioni di auto e ricambi : PECHINO - La Cina dirà che era tutto previsto, parte del suo processo di apertura del mercato. Gli Stati Uniti diranno che è merito loro, delle minacce tariffarie di Donald Trump. Ma nel gioco delle ...

La Cina ridurrà dal 25% al 15% i dazi all’import sulle auto. Via le sanzioni a Zte : La Cina ridurrà al 15% i dazi all'importazione sulle autovetture, dando così impulso ai produttori di auto di lusso come Bmw e l'unità Lexus di Toyota Motor Corp. Il Consiglio di...

Trump pronto a imporre dazi del 20% sulle auto straniere : Nel tentativo di mantenere fede agli impegni presi in campagna elettorale, e di riportare il più possibile la produzione industriale nel suo Paese, il presidente Trump è pronto a mettere un nuovo ...

Stati Uniti - Trump minaccia dazi del 20% sulle auto europee : Donald Trump vuole imporre tariffe doganali del 20% sulle auto importate dall'Europa e dal resto del mondo e standard sulle emissioni più stringenti rispetto ai veicoli di produzione americana. Sono queste le proposte che, secondo il Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti avrebbe presentato ieri agli amministratori delegati di dieci produttori automobilistici, tra cui Mary Barra della General Motors, Jim Hackett della Ford e Sergio ...

Trump vuole dazi al 20% sulle auto prodotte fuori dagli Usa : New York, 12 mag. , askanews, Nel suo incontro di ieri con i Ceo dell'auto, il presidente americano ha proposto dazi del 20% sui veicoli importati in Usa; su questi veicoli ricadrebbero anche standard ...

dazi : Trump sulle auto importate vuole imporre tariffa del 20% : ...l'incontro avuto alla Casa Bianca con i vertici dei principali costruttori d'auto mondiali - Donald Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle auto importate dall'Europa e dal resto del mondo ...

PENSIONE ANTICIPATA/ Inps - nuovi dati sulle liquidazioni del 2018 : PENSIONE di anzianità o ANTICIPATA, dall'Inps i dati sul monitoraggio relativi al primo trimestre dell'anno. Aumentano gli importi, ma calano gli assegni liquidati(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 11:29:00 GMT)