Allerta Arancione su Puglia e Marche | gialla su altre regioni

Allerta Meteo Puglia : criticità “arancione” per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali : La discesa di un nucleo freddo, legato ad una saccatura centrata sulla penisola scandinava, determinerà un rapido ma significativo peggioramento delle condizioni Meteorologiche con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. La perturbazione sarà accompagnata dalla temporanea intensificazione della ventilazione dai quadranti nord-orientali e da un conseguente, seppur momentaneo, calo termico. Per quanto esposto nel bollettino di vigilanza ...

Allerta Meteo Arancione in Molise - Gialla in altre Regioni : La Protezione Civile ha emesso un Comunicato Stampa in data 21 Giugno 2018 Maltempo: in arrivo temporali forti sulle Regioni nord-orientali e adriatiche dell’Italia L’arrivo di un nucleo di aria fredda, legato a una...

Maltempo : Allerta Arancione in Puglia : ANSA, - BARI, 15 GIU - La Protezione Civile pugliese ha diramato l'allerta arancione , che precede l'allerta rossa, che è la più grave, dalle ore 13 di oggi per le 11 ore successive. L'allerta prevede ...

Allerta Meteo Puglia : criticità “arancione” per le prossime ore : La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato alle 13 circa un’Allerta Meteo criticità “arancione”, valida per le successive 11 ore. L’avviso prevede precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sull’area centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti settori, con quantitativi ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo su mezz’Italia : allarme giallo e arancione : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, che nelle prossime ore determinerà una fase di maltempo, in particolare sulle pianure del nord e localmente sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Temporali e grandine in vista : Allerta meteo arancione a Milano : Il Comune ha avviato il monitoraggio di Seveso e Lambro, vigili del fuoco e polizia locale pronti ad affrontare l'emergenza

Allerta Meteo Lombardia : a Milano criticità elevata da gialla ad arancione - monitorati Seveso e Lambro : La Protezione civile di Milano ha innalzato il grado di criticità dell’Allerta Meteo, da gialla ad arancione – a partire da questa sera e per tutta la notte tra oggi e domani per il passaggio di una perturbazione con forti temporali. Il comune ha disposto dalla giornata di ieri l’attivazione del Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. È stato anche già ...

Maltempo Sardegna : permane l’Allerta arancione : Nottata tranquilla in Sardegna dopo le 72 ore di pioggia intensa che ha colpito l’isola provocando gravi danni in numerosi centri abitati e soprattutto alle campagne. “Quanto ai danni – spiega la Regione con una nota – si farà successivamente riferimento alla legge 28 ma ora pensiamo all’emergenza” e invita a tenere alta l’attenzione ancora per oggi. Due le zone particolarmente colpite: ...

Maltempo - lanciato Allerta Arancione su Abruzzo - Marche e Sardegna : Roma - La perturbazione di origine atlantica che staziona da qualche giorno sull'Italia continuerà anche nelle prossime ore a determinare condizioni di instabilità su buona parte del Paese, portando piogge e temporali da nord a sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova Allerta meteo: l'avviso prevede in queste ore il persistere di precipitazioni diffuse, ...

Allerta meteo Sardegna : codice arancione anche sabato 5 maggio : E’ stata prorogata fino alla mezzanotte di sabato 5 maggio l‘Allerta meteo della Protezione civile regionale per l’ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna. Avviso di criticità moderata (arancione) per il centro e il sud dell’Isola a causa del rischio idrogeologico e idraulico, ordinaria (gialla) invece per il Sulcis, Flumendosa-Flumineddu, Gallura e Logudoro. Sono previste ancora piogge intense e temporali con ...

Allerta Meteo Piemonte : piogge diffuse e persistenti nel Cuneese - criticità “arancione” per i fiumi : “Una circolazione di bassa pressione, attualmente posizionata sulla parte centrale tirrenica, convoglia correnti umide orientali sulla regione che apportano tempo perturbato“: lo rende noto Arpa Piemonte. “La ventilazione da est sarà presente, seppur in maniera meno marcata, anche nella giornata di domani e l’interazione di tali venti umidi da est con l’orografia locale Piemontese, saranno causa di piogge diffuse e ...

Scatta l'Allerta Arancione della protezione civile : Roma, 3 mag. , askanews, Proseguono gli effetti della depressione già attiva sulla nostra penisola, che continuerà a determinare una fase di maltempo ancora fino alla giornata di domani, con ...