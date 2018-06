Vivere sotto scorta non è affascinante | è solo una condanna che fa soffrire e ti rende

fanpage

(Di giovedì 21 giugno 2018)non significa farsi accompagnare e nemmeno saltare la coda:significa comprimere i tuoi affetti in un angolo, come un bonsai, per non lasciarlo in pasto agli altri. Significa perdere il diritto di cittadinanza nel Paese della normalità. Laè un tarlo. Un tarlo col quale convivi per difenderti ma che intanto cresce mangiando la tua solitudine.