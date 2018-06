Noi siamo la marea | film sommessamente apocalittico premio del pubblico al Torino Film

Gli altri siamo Noi : "Una vita non vale niente, ma niente vale una vita". Era un paradosso di Malraux, scrittore e politico francese del primo '900. È un senso delle cose che si è smarrito. siamo diventati feroci, individualisti, diffidenti, ostili. E più soli.Riflettevo su questo, leggendo gli sconvolgenti commenti al tweet di Papa Francesco che invoca solidarietà verso rifugiati e migranti. Commenti pieni di rancore, recriminazione, ...

Young Signorino - generale Pappalardo : “Questa musica ci ha rotto i coglioni. Noi siamo figli di Bellini - di Verdi - di Puccini” : “Young Signorino? Sto facendo una battaglia per la riaffermazione di certi valori culturali italiani. siamo figli di Vincenzo Bellini, di Giuseppe Verdi, di Giacomo Puccini. Non possiamo andare a imitare ‘sti americani. Ci hanno rotto i coglioni!”. Così ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il generale Antonio Pappalardo, leader del Movimento Liberazione Italia e apprezzato compositore di musica sacra, si pronuncia ...

Censimento rom - Casamonica a Salvini : 'Noi siamo italiani - lui può dire quello che vuole' : Salvini annuncia un Censimento dei rom e i Casamonica rispondono. 'Salvini può dire quello che vuole, ma noi Casamonica siamo italiani da 7 generazioni. Con due parole non può cambiare la vita delle ...

Rom - Luciano Casamonica a Salvini : “Noi siamo italiani da 7 generazioni. Sono nato a Roma e mi sento romano” : “Noi siamo italiani da 7 generazioni”. Alla proposta di censimento dei Rom lanciata da Matteo Salvini, rispondono anche i Casamonica, clan sinti della Capitale. Per Luciano Casamonica, nipote di Vittorio, per il quale nel 2015 la famiglia organizzò un funerale con Rolls Royce, carrozze e le musiche del Padrino, il ministro dell’Interno “può dire quello che vuole” ma “con due parole non può cambiare la vita ...

Invimit : "Lo stadio della Roma possiamo farlo Noi" : "Le inchieste giudiziarie di queste ultime settimane rischiano di ritardare notevolmente o di bloccare la costruzione del nuovo stadio di Roma. La mia proposta è quella di affidarne la realizzazione a Invimit, società dello Stato interamente pubblica". E' quanto sostiene in una nota il presidente Invimit, Massimo Ferrarese."Il nuovo impianto per il calcio - sottolinea Ferrarese - rappresenta una grande opera fondamentale per la ...

L'astronave degli esseri perduti - i marziani siamo Noi : Il dottor Quatermass , Andrew Keir, elabora una teoria molto lontana dalla scienza ma molto vicina alla stregoneria: L'astronave viene da Marte e gli esseri cavalletta ne erano i padroni, gli ominidi ...

Portati in scena 270 studenti-attori. "Il teatro siamo Noi" è magia : Arrivederci in autunno, con la seconda parte de 'Il teatro siamo noi'; al Ballarin questa volta saranno compagnie di professionisti ad esibirsi per diversi spettacoli di teatro vero e proprio ...

Ciò che Noi siamo - ciò che noi vogliamo - : Lo si vede massimamente sui social network, palestre per orde di hooligans verbali, sfigati per lo più che si impancano a maestri di storia, scienza, politica e ricoprono di insulti chi non la pensa ...

Roma - mille persone contro la chiusura dei porti. C’è anche l’attore Marcello Fonte : “Anche Noi siamo stati migranti” : Un migliaio di persone ha partecipato al corteo organizzato ieri a Roma dal movimento femminista Non Una di Meno per chiedere l’apertura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che ha tratto in salvo 629 migranti nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia e che sta aspettando in mare aperto da tre giorni di capire dove poter effettuare lo sbarco. “La questione delle migrazioni, dell’apertura delle frontiere è ...

“Noi siamo la Marina” : ad Augusta e Milazzo le celebrazioni per la giornata della Marina Militare : Martedì 12 giugno, si svolgeranno le celebrazioni in occasione della giornata della Marina Militare, all’interno del Comando Marittimo Sicilia ad Augusta e presso la città di Milazzo. La scelta della data per questa celebrazione è piena di significato: esattamente cento anni fa, la sera del 9 giugno 1918 due motoscafi armati siluranti (MAS), comandanti dal capitano di corvetta Luigi Rizzo e dal guardiaMarina Giuseppe Aonzo partirono da Ancona ...

Da Messi a Neymar e CR7 "Il Mondiale siamo Noi" : Messi, Argentina È uno dei più forti se non il più forte al mondo. Ma il Mondiale, sinora, lo ha solo sognato. Quattro anni fa si è visto sfilare il trofeo dalle mani dalla Germania adesso non vuole ...

Frosinone - Longo : 'Obiettivo centrato - ora la finale. Il Palermo sta meglio di Noi - ma possiamo farcela' : Con le unghie e col sudore: il Frosinone accede alla finale playoff. Continua il sogno Serie A della squadra gialloblu, che non è riuscita ad andare oltre l'1-1 neppure nella semifinale di ritorno con ...

Noi siamo marea - mystery senza bambini : ROMA, 9 GIU - 'Noi siamo la marea' di Sebastian Hilger, in sala dal 21 giugno con Mariposa Cinematografica e già vincitore del premio del pubblico al 34/o Torino Film Festival, è un science-fiction-...

Scopriamo dal Corriere che c’è stato un complotto contro l'Italia e che Noi dell’HuffPost siamo stati una pedina. La nostra risposta all’amico Fubini : Oggi il Corriere della Sera pubblica un pezzo a firma Federico Fubini che sostiene che un fondo inglese avrebbe organizzato una speculazione scommettendo sulla crisi italiana dovuta a un eventuale uscita dall'euro.Questa operazione, sostiene il Corriere, sarebbe avvenuta anche grazie alla pubblicazione della prima bozza del contratto di governo Lega-5 stelle che conteneva, per l'appunto, elementi del cosiddetto "piano b", pervenuta in una busta ...