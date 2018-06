Juventus | Emre Can è arrivato a Torino | ecco la prima FOTO del tedesco

Juventus - domani è il giorno di Emre Can : visite mediche e firma : TORINO - E' finalmente arrivato il giorno delle visite mediche di Emre Can , prossimo alla firma con la Juventus . Il centrocampista tedesco è atteso domani al J Medical prima di sottoscrivere il ...

Juventus : Emre Can - c'è il giorno : è venerdì. Golovin - altro contatto col Cska : TORINO - Emre Can & Aleksandr Golovin : uno firma, l'altro quasi. Questione di giorni, pochi. Nel primo caso, addirittura, questione di ore: un centinaio. Nel secondo, invece, si potrebbe andare un po'...

Juventus 8.0 al via il 9 luglio con Perin ed Emre Can : TORINO - Per i tifosi juventini in astinenza da calcio - anche se il Mondiale iniziato ieri mette in vetrina un bel po' di bianconeri con le maglie delle nazionali - c'è una data da cerchiare di rosso ...

Juventus - Cancelo o Emre Can : quale il prossimo colpo dei bianconeri? : I bianconeri, dopo Perin, puntano a chiudere la trattativa con il Valencia per l'ex Inter. Intanto Emre Can potrebbe sbarcare a Torino la prossima settimana per le visite mediche e la firma sul ...

Juventus - Perin : “Juve? Non mi sbilancio”. Fissate le visite mediche di Emre Can : Juventus, Perin- Mattia Perin, intervistato ai microfoni della “Rai Sport”, ha preferito non sbilanciarsi in vista del suo prossimo futuro in bianconero. “NON VOGLIO SBILANCIARMI…” Il portiere ha così commentato: “Juventus? Non mi voglio sbilanciare, ne stanno parlando le due società, non c’è stata alcuna firma. Oggi ero il portiere della Nazionale, dispiace aver subito […] L'articolo Juventus, Perin: ...

Calciomercato Juventus - scelto il sostituto di Buffon : secondo colpo per i bianconeri dopo Emre Can : dopo aver chiuso ieri per Emre Can, la Juventus ha ormai in pugno anche Mattia Perin: ecco le cifre dell’affare Ieri Emre Can, oggi tocca a Mattia Perin. La Juventus accelera nel mercato estivo, piazzando il secondo colpo nel giro di poche ore. Vista la partenza di Buffon, che ha deciso di chiudere la propria esperienza in bianconero, Marotta aveva bisogno di un altro portiere oltre Szczesny, così ha deciso di strappare il classe ’92 ...

Calciomercato Juventus - oltre a Emre Can arriverà il grande colpo a centrocampo? Video : È ormai partito il Calciomercato e le voci circolano sempre più insistenti, qualcuna alla fine si concretizza altre restano solo sogni e suggestioni. I nomi più importanti in questi giorni sono certamente accostati alla Juve. I bianconeri sono al centro di molti rumors ma al momento nulla si è davvero concretizzato. Beppe Marotta la scorsa settimana ha fatto il punto sulle tratti e della Juventus e aveva confessato di essere ottimista per ...

