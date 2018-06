Volkswagen TriO Series | parte da Oakley TriO Sirmione

sportfair

: Pronti per la prima tappa del Volkswagen TriO Series ?? Vi aspettiamo a Sirmione al nostro expo, ecco la strategia… - ILENIALazzaro : Pronti per la prima tappa del Volkswagen TriO Series ?? Vi aspettiamo a Sirmione al nostro expo, ecco la strategia… - ProActionSport : Pronti per la prima tappa del Volkswagen TriO Series ?? Vi aspettiamo a Sirmione al nostro expo, ecco la strategia… - ProActionSport : Pronti per la prima tappa del Volkswagen TriO Series ?? Vi aspettiamo a Sirmione al nostro expo, ecco la strategia… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018)da, il primo circuito italiano di triathlon di standard internazionale: Prossime tappe a Senigallia (21-22 luglio, olimpico e sprint) e Peschiera del Garda (15-16 settembre, olimpico e sprint) Tutto pronto per, l’atteso circuito di gare di triathlon olimpico e sprint organizzato daEvents e, che sabato 23 giugno vedrà ben 950 atleti nella sua prima tappa,. La gara si dimostrerà nuovamente spettacolare e meravigliosa grazie alla location unica, alle tante attività promosse al villaggio dalle aziende partner della manifestazione e all’entusiasmo deicipanti, sempre crescente negli anni. Il triathlon olimpico animerà il cuore della città, in provincia di Brescia, e si arricchirà di un fascino tutto particolare con l’avvio della batteria donne fissato per la prima volta alle ...