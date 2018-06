Sbarco migranti | sindaco di Pozzallo chiede dialogo tra istituzioni

Migranti - ecco il piano europeo : centri di Sbarco in Nord Africa. Merkel-Macron aprono a Roma : Non più negli hotspot italiani: i Migranti soccorsi in mare lungo la rotta del Mediterraneo centrale potrebbero ben presto sbarcare in apposite «piattaforme regionali», centri...

Pozzallo - iniziato Sbarco 519 migranti : 2.08 A Pozzallo sono iniziate le operazioni di sbarco dei 519 migranti dalla nave della Guardia costiera Diciotti, dopo il nulla osta delle autorità sanitarie. Un uomo la cui salma è stata portata a terra, era morto per annegamento. Le prime a sbarcare nel porto siciliano sono state 30 donne in gravidanza salite su un pullman per essere trasferite negli ospedali del Ragusano. Alcune di loro avevano i figli piccolissimi tra le braccia. A bordo ...

Migranti - il piano dell'Europa : le zone di Sbarco regionali extra-Ue : La bozza infatti si limita a dire che 'per quanto riguarda la politica migratoria sono stati realizzati molti progressi grazie agli instancabili sforzi della presidenza bulgara e di quelle precedenti'...

Migranti - la proposta UE : "Piattaforme di Sbarco fuori dall'Europa" : Il summit del Consiglio Europeo si terrà la prossima settimana e in queste ore è stata diffusa la bozza delle conclusioni che servirà da base per l'attesa discussione sulla revisione del trattato di Dublino per la gestione dei flussi migratori verso l'Europa.Il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha ipotizzato la creazione di piattaforme di sbarco regionali al di fuori dell'Unione Europea, dove si potranno differenziare i rifugiati ...

Salvini contro Moscovici : «Sui rom non mollo». Migranti - Tusk : piattaforme di Sbarco fuori dalla Ue : L’Europa risponde, tramite il commissario agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze». Intanto, è in arrivo a Pozzallo la nave Diciotti della ...

Censimento rom - Salvini : «Io non mollo - vado dritto». Migranti - Tusk : piattaforme di Sbarco fuori dalla Ue - ma Avramopoulos frena : L’Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze». Intanto, è in arrivo a Pozzallo la nave Diciotti della ...

Censimento rom - Salvini : «Io non mollo - vado dritto». Migranti - Tusk : piattaforme di Sbarco fuori dalla Ue : L’Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze». Intanto, è in arrivo a Pozzallo la nave Diciotti della ...

La Nave Diciotti della Guardia Costiera naviga verso Pozzallo. Sbarco di 519 migranti in serata : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

Migranti - Moscovici : «Salvini sbaglia». Tusk : piattaforme di Sbarco fuori dalla Ue : L’Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze». Intanto, è in arrivo a Pozzallo nave Diciotti della ...

Nave Diciotti bloccata a largo con i migranti. Poi la svolta : "Sbarco a Pozzallo" : La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana con 522 migranti a bordo che ha atteso indicazioni sul porto di sbarco per circa tre giorni, attraccherà nel porto di Pozzallo. Ha navigato facendo avanti e indietro tra nord e sud di Malta. A bordo della Nave sono presenti diversi migranti che sono stati dalvati da diversi mercantilinel Mediterraneo e dalla Trenton della marina militare americana. I trasbordi sulla Diciotti si sono coclusi ...

Migranti - la nave Diciotti in attesa di un porto di Sbarco. Ha 522 migranti a bordo : “Dovrebbe sbloccarsi nel pomeriggio” il destino di nave Diciotti della Guardia Costiera con 522 migranti a bordo, in attesa di un porto di sbarco da parte della sala operativa della Guardia Costiera di Roma. “Siamo attualmente in fase stallo, in attesa che il ministero dell’Interno ci dia indicazione del porto dove dirigere la nave”, spiega la Guardia Costiera di Roma. L’imbarcazione è a sud di Malta con le persone ...

Nave Diciotti bloccata a largo : 522 migranti attendono lo Sbarco : La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana con 522 migranti a bordo attende indicazioni sul porto di sbarco. Intanto naviga da qualche ora facendo avanti e indietro tra nord e sud di Malta. Su questa Nave potrebbe aprirsi un nuovo caso dopo quello della Aquarius che ha accompagnato le cronache degli ultimi giorni. Di fatto a bordo della Nave sono presenti diversi migranti che sono stati dalvati da diversi mercantilinel Mediterraneo e dalla ...

Migranti - lo Sbarco al Porto di Valencia : Valencia, , askanews, - C'è chi tocca la terra con la mano, chi si copre il volto, chi ha un copricapo in testa. Ecco il momento dello sbarco dei 630 Migranti dalle tre navi arrivate a Valencia, in ...

La nave Aquarius è arrivata a Valencia : al via lo Sbarco dei migranti. Ad accoglierli 2500 volontari : La nave Aquarius è arrivata a Valencia: al via lo sbarco dei migranti. Ad accoglierli 2500 volontari L’odissea della nave Aquarius, dopo il rifiuto del governo italiano di accoglierla nei propri porti, è giunta al termine: un primo gruppo di profughi a bordo di una imbarcazione della Guardia Costiera è stato accolto da circa 2500 […] L'articolo La nave Aquarius è arrivata a Valencia: al via lo sbarco dei migranti. Ad accoglierli 2500 ...