Salute | viaggi & prevenzione | i consigli per partire preparati e vivere al meglio le

meteoweb.eu

: Trombosi venosa profonda può colpire chi fa lunghi viaggi in aereo: ecco come prevenirla - BlitzQuotidiano : Trombosi venosa profonda può colpire chi fa lunghi viaggi in aereo: ecco come prevenirla - SilviaGadotti : RT @UpSens_Sensors: La settimana è appena cominciata, però i #lunedì possono essere molto difficili... e allora ecco 7 mete sulle quali fan… - UpSens_Sensors : La settimana è appena cominciata, però i #lunedì possono essere molto difficili... e allora ecco 7 mete sulle quali… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Estate, tempo die relax, ma senza mai abbassare la guardia! La stagione estiva è ormai alle porte e la maggior parte degli italiani ha già prenotato le proprie vacanze. È proprio in questi mesi che aumenta l’esposizione ad alcune minacce per la, quindi prima di preparare i bagagli è importante informarsi bene sui rischi infettivi che possono essere presenti nei luoghi di destinazione. A questo proposito l’Istituto Pasteur Italia ricorda che proteggersi è facile e fornisce deiutili a tutti iatori perin totale sicurezza le vacanze e, nel caso delle malattie infettive, limitare il diffondersi di agenti patogeni. Con oltre un terzo della popolazione in vacanza, è proprio nella stagione estiva che si concentra il 41,3 % deidegli italiani1. Se lo scorso anno solo il 19% dei nostri connazionali ha scelto una meta estera, per l’estate 2018 ...