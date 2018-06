Cambiamenti climatici | Legambiente | “Servono regole per le politiche di adattamento

I Cambiamenti climatici tolgono ossigeno al mare : -2% in 50 anni : Uno studio dell’Università di Kiel, pubblicata su “Nature Geoscience” ha rilevato che a causa dei cambiamenti climatici la quantità di ossigeno nei mari di tutto il pianeta è diminuita del 2% negli ultimi 50 anni: l’acqua più calda assorbe meno ossigeno dall’atmosfera e altera le correnti che portano in profondità l’acqua di superficie ricca di ossigeno. Si è scoperto che le riduzioni maggiori, registrate dal ...

Cambiamenti climatici - famiglia di Cogne fa causa all'Ue - : Giorgio Elter tra i dieci che si sono rivolti alla Corte di Giustizia europea contro il Parlamento e il Consiglio Ue per denunciare l'inadeguatezza del target di riduzione delle emissioni clima-...

Cambiamenti climatici - famiglia di Cogne fa causa all'Ue : Cambiamenti climatici, famiglia di Cogne fa causa all'Ue Giorgio Elter tra i dieci che si sono rivolti alla Corte di Giustizia europea contro il Parlamento e il Consiglio Ue per denunciare l'inadeguatezza del target di riduzione delle emissioni clima-alteranti al 2030 Parole chiave: ...

Cambiamenti climatici : in futuro a rischio la produzione di pomodori - legumi e verdure : I Cambiamenti climatici previsti per il futuro “dall’aumento delle temperature alla ridotta disponibilità d’acqua, potrebbero influenzare la produzione e la qualità nutrizionale di colture comuni come pomodori, verdure a foglia verde e legumi.“ A dirlo è uno studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas, secondo cui nei prossimi decenni la produzione di ortaggi potrebbe ...

Papa Francesco : “La sfida è una strategia globale su energia e Cambiamenti climatici” : “Occorre individuare una strategia globale di lungo termine, che offra sicurezza energetica e favorisca in tal modo la stabilità economica, protegga la salute e l’ambiente e promuova lo sviluppo umano integrale, stabilendo impegni precisi per affrontare il problema dei cambiamenti climatici”. Così il Papa ai partecipanti al Simposio per i dirigenti delle principali imprese del settore petrolifero, del gas naturale e di altre ...

'I Cambiamenti climatici' : gli studenti dell''Ungaretti' premiati per il progetto : ... ' Nel XLIII incontro internazionale Macroproblemi 2018, anno europeo del patrimonio culturale, nel contesto di dissemination della cultura e avvicinamento dei giovani alla scienza, con particolare ...

Cambiamenti climatici : “Le devastazioni non sono inevitabili” : “Sempre più spesso la nostra terra è devastata da fenomeni atmosferici di portata largamente superiore a ciò che eravamo abituati a considerare normale” e “si fa strada un senso di impotenza e di disperazione, come fossimo di fronte ad un degrado inevitabile della nostra terra”. Ma “il cambiamento climatico è l’unica minaccia legata alla crisi socio-ambientale: si pensi all’inquinamento diffuso ed ai ...

Climate-KIC protagonista a R2B 2018 : innovazione e tecnologia contro i Cambiamenti climatici : Climate-KIC Italy sarà tra i protagonisti di R2B – Research to Business 2018, il 13° Salone Internazionale della Ricerca industriale e delle Competenze per l’innovazione, che si terrà il 7 e l’8 giugno a BolognaFiere (Padiglione 33). R2B – Research to Business è l’evento di riferimento in Italia per l’offerta multisettoriale di nuove tecnologie e competenze, ma anche per scoprire le politiche per la competitività, la ricerca del ...

La cattura del carbonio nel mantello delle Alpi : scoperta per la prima volta correlazione con i Cambiamenti climatici : Il budget di carbonio a lungo termine ha importanti implicazioni per il clima e la biosfera della Terra, ma l’equilibrio tra la cattura di carbonio durante la subduzione (scorrimento di una placca litosferica al di sotto di un’altra e il conseguente trascinamento in profondità nel mantello) e l’emissione di gas dalle attività vulcaniche è poco conosciuto. Il budget di carbonio a lungo termine del pianeta Terra è ampiamente modulato ...

Cambiamenti climatici : i Paesi poveri nei Tropici i più colpiti : Uno studio dell’Università di Melbourne, pubblicato su Geophysical Research Letters, ha rilevato che i Cambiamenti climatici sono destinati a colpire duramente i Tropici, dove si trovano molti Paesi tra i più poveri al mondo. La ricerca ha esaminato i probabili impatti del global warming sui Paesi ricchi e su quelli più poveri, in caso di riscaldamento di 1,5°C rispetto al periodo pre-industriale (tra gli obiettivi dell’Accordo di ...

Cambiamenti climatici : gli eventi estremi potrebbero costare 389 miliardi di dollari alla Cina : alla Cina gli eventi estremi generati dai Cambiamenti climatici potrebbero costare 389 miliardi di dollari nell’arco dei prossimi due decenni: il dato emerge dal rapporto “Nature Climate Change”, pubblicato dai ricercatori del Potsdam Institute for Climate Impact Research e della Columbia University. Secondo gli esperti, il costo delle alluvioni in Cina nel ventennio tra il 2016 e il 2035 aumenterà dell’82% rispetto al ...

Cambiamenti climatici : con l’obiettivo di 1 - 5°C un risparmio di 30mila miliardi di dollari : Uno studio della Stanford University, pubblicato su Nature, ha rilevato che se si riuscisse a realizzare l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi sul Clima, cioè mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C dai livelli pre-industriali farebbe risparmiare al pianeta, entro la fine di questo secolo, 30mila miliardi di dollari, con conseguenti benefici al 90% della popolazione globale. Il costo di questo sforzo sarebbe di ...

