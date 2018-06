Angelica | pianta e sue proprietà

ideegreen

(Di mercoledì 20 giugno 2018), detta scientificamente parlando in modo molto simile “arch”, è unadella famiglia delle Ombrellifere di cui ne conosciamo anche altre: finocchio, sedano, prezzemolo. Un nome così bello, però, non ha pari, si narra che derivi dal fatto che a portarla sulla Terra sia stato l’Arcangelo Raffaele. Tra sé e sé pensava potesse far del bene agli uomini, con le suee, generoso come un angelo, appunto, ce l’ha regalata perché ne facessimo buon uso. Quindi facciamolo! Raffaele, in lingua ebraica significa “medicina di Dio”, l’è di conseguenza “medicina divina” ed è piuttosto vero se si considera la sua azione antispasmodica, calmante e antinfiammatoria e tutti i benefici che apporta legati alla digestione. (altro…)e sueIdee Green.