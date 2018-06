E’ morto Sergio Gonella | arbitrò finale mondiali ’78 in Argentina

calcioweb.eu

: È morto Sergio Gonella, ex arbitro internazionale, diresse la finale dei Mondiali del 1978. Fu Presidente dell’AIA… - AIA_it : È morto Sergio Gonella, ex arbitro internazionale, diresse la finale dei Mondiali del 1978. Fu Presidente dell’AIA… - Corriere : Morto Sergio Gonella, diresse la finale Mondiale del 1978 Argentina-Olanda - capuanogio : E’ morto Sergio #Gonella. Arbitro la finale dell’Europeo 1976 è quella del #Mondiale 1978 tra Argentina e Olanda -

(Di martedì 19 giugno 2018) Èa 85 anni l’ex arbitro internazionale. A dare l’annuncio in un tweet è l’Associazione italiana arbitri (Aia), di cuifu presidente dal 1998 al 2000. L’ex fischietto di Asti diresse nel 1976 ladegli Europei a Belgrado conclusa con la vittoria ai rigori della Cecoslovacchia contro la Germania Ovest. Nel 1978a Buenos Aires ladeitrae Olanda, vinta dalla Nazionale albiceleste per 3-1 ai tempi supplementari. Nel 2013è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. “Alla famiglia la vicinanza e il cordoglio dell’Associazione italiana arbitri”, scrive l’Aia su twitter. (AdnKronos) L'articolo E’’78 inCalcioWeb.