ilfattoquotidiano

: Disabili, ministro Fontana incontra le associazioni e lancia “tavolo di confronto sui temi… - TutteLeNotizie : Disabili, ministro Fontana incontra le associazioni e lancia “tavolo di confronto sui temi… - chiarapellegri9 : RT @fattoquotidiano: Disabili, ministro Fontana vede associazioni e lancia “tavolo di confronto sui temi”. Ma non si parla di fondi https:/… - Alessan92824311 : RT @fattoquotidiano: Disabili, ministro Fontana vede associazioni e lancia “tavolo di confronto sui temi”. Ma non si parla di fondi https:/… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Il nuovo dicastero della Famiglia e dellatà ha aperto i suoi uffici in Largo Chigi a Roma e come prima cosa ilLorenzoha accettato di confrontarsi con una delegazione guidata dal presidente della Federazione tra lenazionale di persone contà (FAND), Franco Bettoni. Si tratta di uno dei primi atti del leghista, finito al centro delle polemiche per le sue posizioni pro life e per aver detto che le famiglie gay “non esistono”. Sul tavolo dell’incontro le priorità su cui lechiedono di lavorare.dal canto suo hato l’idea di far partire un tavolo dipermanente tra ministero e organizzazioni. Ma di impegni con investimenti concreti e cifre specifiche da presentare nel Def ancora nulla. “Al centro del colloquio della durata di un’ora circa – racconta a ilfattoquotidiano.it Bettoni ...