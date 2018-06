Sanità | Zaia | complimenti a ricercatori Università Verona per studio su tumori

Sanità : Zaia - al via studio su nuova organizzazione ai pronto soccorso : Treviso, 5 giu. (AdnKronos) – ‘Ho dato incarico ai tecnici di studiare una revisione del sistema di gestione dei pronto soccorso (basato sui codici bianco, verde, giallo e rosso ndr) che possa superare la prassi dei codici-colore per rendere più veloce la presa in carico e la cura al malato. Puntiamo a ridurre, se non eliminare, le attese, quanto meno quelle che non dovrebbero esserci. La perfezione non esiste, ma alla perfezione ...

Sanità : Zaia - al via studio su nuova organizzazione ai pronto soccorso : Treviso, 5 giu. (AdnKronos) - “Ho dato incarico ai tecnici di studiare una revisione del sistema di gestione dei pronto soccorso (basato sui codici bianco, verde, giallo e rosso ndr) che possa superare la prassi dei codici-colore per rendere più veloce la presa in carico e la cura al malato. Puntiam

Sanità : Zaia - da sentenza Consulta vittoria storica contro i tagli lineari : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Una vittoria storica. Non la si può definire diversamente”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia definisce la sentenza con la quale la Consulta ha decretato l’incostituzionalità del raddoppio surrettizio della durata di una manovra di finanza pubblica a carico delle Regioni ordinarie, dichiarando illegittima l’estensione al 2020 del contributo di 750 ...

Sanità : Zaia - da sentenza Consulta vittoria storica contro i tagli lineari (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “La Consulta ha quindi anche messo in guardia su ipotetici futuri tagli. Un’affermazione significativa, che riprende un’altra sentenza che definiva le priorità della spesa pubblica (la 169/2017 ancora su ricorso del Veneto), e tra queste la Sanità in primis. Insomma, non potrà più succedere che, mentre si tagliava la salute agli italiani e ai veneti, si facevano elargizioni a pioggia, ...

Sanità : Zaia - Mef riconosce equilibrio bilancio veneto anche per il 2017 : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – ‘Il 22 marzo scorso, il Tavolo del Ministero dell’economia e Finanze per gli adempimenti regionali sulla spesa sanitaria ha convocato la Regione del veneto ed ha accertato la condizione di equilibrio del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2017. Avanti così, con la gestione virtuosa del buon padre di famiglia basata sull’autoapplicazione dei costi standard, per far costare il ...

Sanità : Zaia - per nuovo ospedale Padova servono concretezza e velocità : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) - “Con la decisione del Consiglio Comunale di Padova si dà inizio a un iter iniziato con la firma dell’accordo del 21 dicembre 2017, che però non si può considerare concluso. Lo sarà soltanto quando si approverà e firmerà l’accordo di programma”. Lo dichiara il President