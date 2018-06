Piazza Affari | amplia l' ascesa Reply

Effetto cedola su alcune blue-chip di Piazza Affari : Teleborsa, - Effetto cedola su alcune blue-chip milanesi, che avviano la sessione in forte calo. Le vendite si concentrano soprattutto su Snam, maglia nera del FTSE Mib con una discesa del 4,11%. La ...

Effetto cedola su alcune blue-chip di Piazza Affari : Effetto cedola su alcune blue-chip milanesi, che avviano la sessione in forte calo. Le vendite si concentrano soprattutto su Snam , maglia nera del FTSE Mib con una discesa del 4,11%. La società ...

Piazza Affari apre in calo - Ftse Mib -0 - 38% : Roma, 18 giu. , askanews, Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib perde in avvio lo 0,38% mentre l'All Share registra un -0,37%.

Piazza Affari : si spera nel calo della volatilità. I titoli hot : La settimana trascorsa si è conclusa all'insegna delle manovre di politica monetaria. Sul fronte statunitense, il governatore Powell a capo della Fed, ha provveduto al secondo rialzo dei tassi ...

Piazza Affari : servono conferme. Premature nuove chiamate long : Con molta probabilità Piazza Affari, dopo aver superato in qualche modo la fase più difficile della crisi politica nel nostro Paese, si muove sulla scia degli altri mercati azionari che sono tornati ...

Borsa - Piazza Affari chiude in netto calo : Ftse Mib a -1 - 32% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,32% a 22.190 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,25% a quota 24.436 ...

Piazza Affari è la peggiore a metà giornata. Effetto BCE scema presto : Piazza Affari accelera al ribasso in una giornata incerta per le borse europee , che buttano alle spalle l'euforia alimentata ieri dalla conferma della politica accomodante della BCE . Nessuna ...

Europa apre al rialzo. Piazza Affari in lieve calo : Teleborsa, - Si avvia in timido rialzo la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. C'è grande attesa per l'incontro a ...

Fiat Chrysler al rialzo a Piazza Affari : Fiat Chrysler avanza dello 0,68% dopo il dato sulle immatricolazioni auto di maggio . Il gruppo automobilistico ha registrato un decremento dello 0,04% nel complesso dell' Unione Europea , con una ...

Piazza Affari : sell-off per Anima Holding : Aggressivo avvitamento per il principale asset manager indipendente in Italia , che tratta in perdita del 2,22% sui valori precedenti. L'andamento di Anima Holding nella settimana, rispetto al FTSE ...

Piazza Affari apre sulla parità - Borse europee in moderato rialzo : Apertura sulla parità per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni a quota 22.504 punti. Partenza in moderato rialzo invece per le altre principali Borse europee: Londra +0,18%, ...

Piazza Affari e tra le altre Borse europee ancora in rosso : ancora negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . All'indomani delle decisioni della Fed di alzare il costo del denaro , oggi i riflettori rimangono puntati sulla ...