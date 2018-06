Fortnite | spuntano in anticipo le Sfide della Settimana 8 della Stagione 4

eurogamer

: Fortnite, spuntano indizi sulla stagione 5: TV, ologrammi e countdown su Switch! - infoitscienza : Fortnite, spuntano indizi sulla stagione 5: TV, ologrammi e countdown su Switch! - MAXI_titano : RT @Everyeye: Fortnite, spuntano indizi sulla stagione 5: TV, ologrammi e countdown su Switch! - Everyeye : Fortnite, spuntano indizi sulla stagione 5: TV, ologrammi e countdown su Switch! -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Arrivano interessanti novità per i numerosissimi giocatori diBattle Royale: dal prossimo 21 giugno prenderanno il via le4.Come segnalatracker, anche questa volta lesono comparse in rete cone possiamo leggerle nel dettaglio qui sotto. Come potete vedere, Epic Games deve ancora definire una delle, mentre a un'altra manca la location.Read more…