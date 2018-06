Doppio episodio di Station 19 su Fox Life il 18 giugno col finale di stagione | a quando i

optimaitalia

(Di lunedì 18 giugno 2018) È tempo didianche per la programmazione di19 su Fox: lo spin-off di Grey's Anatomy incentrato sulla squadra di vigili del fuoco della "Stazione 19" di Seattle concluderà la sua primaquesta sera, 18.Saranno quindi trasmessi in uno straordinarioappuntamento il nono e il decimo, rispettivamente penultimo e ultimodella prima e finora unicadella serie. Non si tratterà però degli episodi finali di19: lo scorso maggio, l'emittente statunitense ABC ha infatti comunicato il rinnovo della serie per una seconda. Non si sa ancora quanti saranno i nuovi episodi né la data precisa del loro debutto, che avverrà certamente nel corso dell'autunno 2018 sia in patria sia in Italia, dove19 continuerà a essere trasmessa in prima visione su Fox.Ecco le traduzioni delle sinossi ...