The Walking Dead 9 al Comic-Con 2018 in Hall H | il primo trailer e il nuovo cast

Jon Bernthal avvistato sul set di The Walking Dead : il ritorno di Shane o un saluto agli ex colleghi? : The Walking Dead ha qualcosa da dirci riguardo il ritorno di Shane Walsh? Forse no, ma sicuramente l'avvistamento di Jon Bernthal sul set dei nuovi episodi della serie darà da pensare in merito per i prossimi mesi. L'attore, che nelle prime due stagioni della serie ha interpretato lo storico nemico-amico di Rick Grimes, è stato infatti immortalato vicino al set di Senoia, in Georgia, in compagnia delle ex co-star Norman Reedus e Andrew ...

Il futuro in The Walking Dead 9 tra mulini a vento e torri d’acqua : tutta opera di Georgie? : Continuano a venire a galla nuoi rumors su The Walking Dead 9 e quello che attende i fan il prossimo ottobre quando la serie tornerà finalmente in onda. Nel finale dell'ottava stagione, Rick ha optato per la pace seguendo i consigli e le richieste del figlio Carl in punto di morte. Andando contro i suoi stessi fidatissimi, lo sceriffo ha deciso di salvare la vita a Negan e buttarlo in una cella. Un salto temporale porterà i fan subito ...

E3 2018 : mostrato il sistema di combattimento di The Walking Dead The Final Season al PC Gaming Show : Questa notte all'E3 2018 si è tenuto il PC Gaming Show e, tra i protagonisti della conferenza, si è segnalata la presenza di The Walking Dead The Final Season di Telltale Games.Come riportato da PCGamer, in questa occasione, gli sviluppatori hanno voluto presentare una delle caratteristiche innovative del gioco, ovvero il sitema di combattimento che è stato rinnovato per The Walking Dead The Final Season.Dopo un'introduzione del lead writer ...

OVERKILL’s The Walking Dead : Gameplay - Data di uscita e Beta : Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno rilasciato il primo Gameplay trailer ufficiale di OVERKILL’s The Walking Dead, l’attesissimo sparatutto in prima persona multiplayer cooperativo sviluppato da OVERKILL – A Starbreeze Studio. OVERKILL si mostra con un Gameplay all’E3 2018 Questo nuovo video rivela la Data di lancio del gioco che è stata fissata per l’8 di novembre in ...

E3 2018 : Overkill's The Walking Dead ha una data di uscita : Durante il PC Gaming Show all'E3 2018, Overkill's The Walking Dead ha ricevuto un trailer che ha, finalmente, svelato la data di uscita del gioco in tutto il mondo. Overkill's The Walking Dead, come saprete, è l'imminente sparatutto in prima persona per quattro giocatori. I giocatori combatteranno e spareranno insieme per sopravvivere all'apocalisse zombie. Il trailer dipinge un'immagine chiaramente desolante e mostra quello che i giocatori ...

OVERKILL’s The Walking Dead – Disponibile un nuovo trailer dedicato a Heather : Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno appena rilasciato il trailer conclusivo che introduce l’ultimo personaggio giocabile di OVERKILL’s The Walking Deadl’attesissimo videogioco sviluppato da OVERKILL – A Starbreeze Studio. OVERKILL’s The Walking Dead: Heather si mostra in un video Questo nuovo video, forse il più brutale della serie, svela Heather, una tosta esploratrice che ...

Il nuovo trailer di Overkill's The Walking Dead ci presenta Heather - il quarto e ultimo personaggio giocabile : Overkill's The Walking Dead torna protagonista con la pubblicazione del recente trailer dedicato a un altro dei personaggi che faranno parte del gioco di Overkill e Starbreeze Studios.Stavolta, il video comparso sul canale YouTube di IGN, è dedicato a Heather, ovvero il quarto e ultimo personaggio giocabile di Overkill's The Walking Dead:I precedenti trailer, ci hanno presentato Aidan, Maya e Grant.Read more…

Prime foto di Negan sul set di The Walking Dead 9 : lunga barba e libertà? : Continuano le riprese di The Walking Dead 9 in attesa di mostrare il primo trailer della nuova stagione al prossimo Comic-Con di San Diego che si terrà il mese prossimo. Nei giorni scorsi abbiamo visto Rick e Michonne a cavallo aggirarsi in quella che sembra ormai una tranquilla cittadina prosperoso e in pace. A quanto pare il piano di Rick, il voler di Carl, è stato rispettato ma qualcosa cambierà visto che si parla di un'uscita di scena di ...

The Walking Dead : The Final Season si mostra in un nuovo teaser trailer. Confermata la data di lancio per il mese di agosto : Dal suo debutto nel 2012, l'acclamato adattamento episodico di The Walking Dead di Telltale Games ha portato i giocatori lungo un viaggio emozionante e tra poco, in estate, inizierà ufficialmente il primo capitolo di The Walking Dead: The Final Season (e la fine della storia di Clementine).Come riporta Dualshockers, Telltale Games ha svelato il primo trailer di The Walking Dead: The Final Season, che mostra una Clementine molto più anziana ...

Telltale The Walking Dead : The Final Season arriva in Agosto : Il noto editore di prodotti digitali di intrattenimento Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno annunciato che il primo episodio di The Walking Dead: The Final Season sarà disponibile per il download dal 14 Agosto 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One in tutto il mondo. Nei mesi seguenti The Final Season sarà disponibile anche per Nintendo Switch. Telltale annuncia l’arrivo di The Walking Dead ...

Il primo episodio di The Walking Dead : The Final Season ha una data di uscita : Era il 24 aprile del 2012 e su PC debuttava il primo episodio di un gioco che sarebbe entrato nella storia delle avventure narrative di nuova generazione e che avrebbe fatto la fortuna di Telltale Games. Il 24 aprile era anche il giorno in cui i giocatori che si approcciavano a The Walking Dead facevano conoscenza di Lee e Clementine, due protagonisti che sono entrati di diritto nell'olimpo dei migliori personaggi videoludici di tutti i ...

Fear The Walking Dead 4×08 : John Dorie è davvero spacciato? (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×08 trama e promo – L’ottavo episodio della serie Tv torna sulla AMC domenica, 10 giugno 2018. “No One’s Gone” vedrà ancora Madison in piena lotta per difendere il suo territorio. La trama di Fear The Walking Dead 4×08 ci conferma quindi la volontà della protagonista di assicurare l’incolumità dei suoi cari e non solo. Fear The Walking Dead 4×08 trama e ...

«The Walking Dead» : l’abbraccio di Rick e Daryl commuove i fan : *** ATTENZIONE SPOILER *** Otto anni insieme, fra zombie e abbracci, fra mine antiuomo e paura di non farcela. Ora, però, più nulla. Solo una foto in bianco e nero che scioglie e commuove. La pubblica su Instagram l’attore Norman Reedus, distrutto per la decisione del collega Andrew Lincoln di abbandonare The Walking Dead dopo otto stagioni. https://www.instagram.com/p/Bjdv8BEgYUz/?hl=it&taken-by=bigbaldhead Lincoln, che nella serie ...

The Walking Dead 9 rivoluzionerà la serie : location e personaggi nuovi al cospetto di re Daryl : Una vera e propria rivoluzione sta per cambiarsi con The Walking Dead 9. Non stiamo parlando delle guerre annunciate e mai compiute e nemmeno di alcune scene di lotta o di scontri ma di una vera e propria rivoluzione destinata a cambiare il corso delle cose, o almeno questa è l'impressione dei fan. L'uscita di scena di Scott Gimple aveva già lasciato presagire ad un cambiamento importante dopo il calo degli ascolti e le polemiche degli ...